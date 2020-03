Weimarer Fußball-Geschichte: Beifall vom Großherzog

Der im Frühjahr 1903 in Weimar gegründete Fußballclub scheint sich zahlenmäßig rasch entwickelt zu haben, denn bereits im Juli 1903 gab es eine zweite Mannschaft. Diese spielte gegen die I. Mannschaft des FK Karl Zeiß in Jena und gewann mit 4:2.

An wieviel Spielen der Fußballclub Weimar 1903 beteiligt war, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall gab es Spiele gegen Weimarer, Jenaer und Erfurter Vereine. In Weimar existierten damals noch folgende Fußballvereine: Vimaria, Victoria, der Verein vom Realgymnasium sowie der von den Seminaristen. Im Punktspielbetrieb standen im Gau Thüringen des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine 1902/03 neben dem Weimarer FC, der Erfurter SC, der BC Erfurt und der BC Teutonia Ilvershofen. Ein Jahr später tauchten Fußballer aus Gotha und Mühlhausen im Punktspielbetrieb auf, deren Mannschaften aber schon vor 1900 bei „Gesellschaftsspielen“ in Zeitungsartikeln erwähnt wurden.

Interessant ist die Beschreibung des ersten Spiels des FC Weimar in der eigenen Chronik. So hätte eine „Uniform“, womit die Spielkleidung gemeint ist, angeschafft werden können. Sie bestand aus einer gelben Bluse mit grünem Stern auf dem Rücken und der linken Brustseite. Dazu kam eine kurze schwarze Hose und eine Mütze. Zum Umziehen nutzte die Mannschaft die Mehlkammer des Bäckers Karl Bähringer in der Museusstraße. Einige ältere Spieler hätten „moralische“ Probleme mit den kurzen Hosen gehabt und wollten erst den Umkleideraum nicht verlassen. Ein Spieler behielt sogar während des Spiels eine lange Hose an. Erfreut waren die Fußballer, dass bei einem Spiel der Großherzog, der mit Frau und Gefolge in der Nähe des Spielfeldes spazieren ging, längere Zeit stehen blieb und Beifall spendete.

Vereinseigene Regeln sollten sichern, dass immer genügend Spieler zur Verfügung standen. So gab es Geldstrafen (25 Pfennige) für das Fehlen bei Versammlungen und bei Verspätungen (5 bis 20 Pfennige). Noch strenger war man beim Fehlen bei Spielen, hier ist aber keine Summe überliefert.

Schon 1903 hatten einige Mitglieder des Vereins zusätzlich Tennis gespielt, weswegen der Verein 1904 beschloss, generell weitere Bewegungsspiele ins Programm aufzunehmen und den Namen in Sport-Club Weimar zu ändern. So schlossen sich jetzt auch Faustballspieler dem Verein an. Für die Tennisspieler wurden vom Hofsattler Harzbecker drei Tennisplätze für 400 Mark jährlich in der Gaberndorfer Straße gepachtet. Bis dahin standen Plätze auf dem Stern zur Verfügung, die beim Hofmarschallamt gepachtet werden mussten.