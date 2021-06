Leonard Koch führt das Feld in Chemnitz an. Am Ende wird er Fünfter.

Weimarer Radsportler siegen in Meiningen und Jena

Weimar. Weimarer Radlöwen-Nachwuchs zeigt sich bei den Straßenrennen bereits in guter Form

An den vergangenen drei Wochenenden fanden die ersten Straßenwettkämpfe für den Nachwuchs der Radlöwen statt.

Beim Wettkampf in Meiningen ist zuerst Leopold Alexander Bardell zu nennen. Er gewann souverän in der Anfänger-Klasse dieses schwere Straßenrennen, bei dem er zweimal einen steilen Berg hoch musste. Aber auch Emma Händel konnte sich mit Platz acht bei den Anfängerinnen gut platzieren.

Große Starterfelder gab es in den Lizenzklassen. Leander Hallmann und Johannes Haase belegten in der U11 die Plätze 18 und 37. In der U13 spurteten Elias Händel, Mads Henschen und Konrad Götze auf die Plätze 19, 36 und 41. Miriam Kretzer bestritt ihr erstes Straßenrennen überhaupt und kam gleich als siebente ins Ziel.

So richtig schwierig hatten es Leonard Koch, Raphael Daniss und Johann Müller in der U15. Acht Mal mussten sie diesen steilen Berg bewältigen und konnten sich nicht so zeigen, wie man es von ihnen gewohnt ist.

Bardell souverän

In Jena gab es die Divaé-Tour für die Anfänger, die U11 und die U13. Einen ganz besonderen Wettkampf hatte sich der Veranstalter ausgedacht, um die coronabedingten Abstandsregeln umzusetzen. Es begann für alle mit einem Qualifizierungslauf: eine Runde Einzelzeitfahren. Mit diesem Ergebnis wurden die Sportler in Vierergruppen eingeteilt und fuhren vom Achtel- bis ins Finale einen Ausscheidungswettkampf über eine Runde von 700 Metern. Die ersten zwei jeder Gruppe stiegen auf, Platz drei und vier fuhren um die Plätze in der zweiten Ergebnishälfte.

Hierbei konnte Bardell wiederum souverän jeden Lauf gewinnen, gewann somit auch die Gesamtwertung und streifte sich abermals das gelbe Führungstrikot des Thüringer U10-Cups über.

Emma Händel konnte nach Meiningen ihre Leistung steigern und kam auf Gesamtplatz zwei. Leander Hallmann und Johannes Haase belegten in der U11 Platz 16 und 29. Miriam Kretzer in der U13 konnte sich ebenfalls steigern und fuhr auf Platz vier. Auch Henschen und Götze haben mit Platz neun und 14 einen besseren Tag erwischt. Götze konnte im Halbfinale sogar seinen Lauf gewinnen.

Am vergangenen Sonntag gab es in Chemnitz das erste Kriterium der Saison. Leonard Koch zeigte hier in der U15 seine Sprinterstärke und fuhr mit fünf gesammelten Punkten auf einen sehr guten fünften Platz.