Weimarer Triathlet Beck kämpft virtuell gegen den Rest der Welt

Weimar Der Weimarer Triathlet Henry Beck hält sich auf der Rolle fit und hat klare Forderungen an die Politik.

Er ist nach Remderoda gezogen. Gerade erst im vergangenen Dezember. Die Zweizimmerwohnung in Jena war zu klein für den Triathleten Henry Beck und seine Freundin Lisa. "Sie ist Lehrerin, unterrichtet ja derzeit von zuhause. Und ich habe auch kaum andere Möglichkeiten, als in den eigenen vier Wänden zu trainieren", sagt der Mann vom Team "Weimarer Ingenieure". Erst recht jetzt in diesen Tagen.