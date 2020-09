Weinberglauf in Artern fällt aus

Coronabedingt muss der Sport im Kyffhäuserkreis zwei weitere Absagen traditioneller Veranstaltungen verkraften. Der für 10. Oktober geplante Weinberglauf in Artern kann nicht stattfinden, teilte Markus Willmitzer vom Arterner Leichtathletik-Verein mit. Im Vorjahr hatte Lokalmatador Stephan Knopf auf der acht Kilometer langen Distanz gewonnen. Es wird auch keinen Hochsprung mit Musik in Artern geben. Diese Veranstaltung, die sich vor allem bei Schülern regen Zuspruchs erfreut, sollte am 6. Dezember in der Turnhalle der Borlachschule stattfinden.