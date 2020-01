Weiße Weste für JFC-Nachwuchs

Die A-Junioren des JFC Gera konnten beim 8. W&H-Cup in der Panndorfhalle den Turniersieg feiern. Die Mannschaft der Trainer Frank Schäfer/Ronny Zimmermann setzte sich mit 15 Punkten und 12:4 Toren vor dem 1. FC Merseburg (10/21:13) und dem JFC Nesse-Apfelstädt (10/11:8) durch. Knapp verpasste Kreisoberligist SV Roschütz (10/8:5) den Bronzerang.

Nach dem 3:2-Auftakterfolg gegen Merseburg ließ sich der JFC-Nachwuchs im Ortsderby vom SV Roschütz überraschen. Die 1:2-Pleite bescherte dem Gastgeber aber die einzige Niederlage des Tages. „Wir haben bisher nicht in der Halle trainiert, das Turnier also aus der Kalten gespielt. Gut war, dass wir nach der Niederlage gegen Roschütz schnell wieder zurückgefunden haben. Das zeugt von der Qualität der Mannschaft, die so eine starke Hinrunde abgerundet hat“, äußerte sich Trainer Frank Schäfer.

Auch auf dem Feld trumpften die JFC-Junioren auf. In der Verbandsliga-Staffel 1 holte die Mannschaft in elf Spielen 33 Punkte und 64:14 Tore. „Wenn es einmal eng wurde, waren Einsatz und der unbedingte Wille der Garant für diese Siege. In der Defensive offenbaren die jungen Kicker allerdings noch Schwächen“, schätzte Trainer Ronny Zimmermann ein. Nach Siegen gegen Wacker Gotha (7:2) und Eintracht Sondershausen (6:4 n. E.) stehen die Geraer wie Wacker Nordhausen, Schott Jena und Wismut Gera im Halbfinale des Landespokals.

„Uns geht es darum, die junge Mannschaft zu formen, neue Taktiken einzustudieren und neue Spielphilosophien zu vermitteln. Wichtig ist, die jungen Spieler bei uns so gut wie möglich auszubilden. Die Spieler des alten Jahrgangs haben bei Einsätzen in der Männermannschaft unserer Spielgemeinschaft mit der SG Gera-Westvororte schon erste Erfahrungen in der Thüringenliga gemacht. Am Ende der Saison möchten wir in allen Wettbewerben ganz vorn stehen, wissen aber auch um die starke Konkurrenz“, erklärt Frank Schäfer.