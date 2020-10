Trainerin Sylvia Roll fiel ein Stein vom Herzen. Auch nach dem zweiten Heimspieltag verteidigten die Thüringenliga-Herren des Geraer VC ihre weiße Weste. Mit sechs Siegen nach sechs Begegnungen und Idealpunktzahl 18 thront man an der Tabellenspitze.

Dabei galt es diesmal, alles andere als Laufkundschaft zu bezwingen. Der Schmalkalder VV (3:0) und der 1. VSV Jena 90 II (3:1) waren bis dato ebenso ungeschlagen wie die Geraer, hatten allerdings jeweils erst eine Partie auf dem Konto.

„Ich bin überglücklich. Gerade gegen Jena waren die Sätze äußerst eng. Aber nach einem Vier-Punkte-Rückstand im vierten Satz hat sich meine Mannschaft noch einmal zurück gekämpft. Ich habe uns eigentlich schon im Tiebreak gesehen. Im offenen Schlagabtausch hatten wir dann das bessere Ende für uns, wobei sicher auch ein Quäntchen Glück mit dabei war. Aber das haben wir uns erarbeitet“, meinte Ex-Nationalspielerin Sylvia Roll im Anschluss.

Schon gegen Schmalkalden hatten sich die Gastgeber in bestechender Form präsentiert und eine tolle Stimmung aufs Feld gezaubert, der Siegeswillen war von Anbeginn zu spüren. Der komplette 14er-Kader stand zur Verfügung. Stark präsentierte man sich in der Feldabwehr. Zuspieler Philipp Solcher brachte seine Angreifer immer wieder punktgenau zum Einsatz. Am Netz wussten Youngster Yannik Naumann und Routinier Hannes Kärner besonders zu gefallen.

Kurze Konzentrationsschwäche ohne Folgen

Nach dem 25:17 im ersten Durchgang mahnte Sylvia Roll, die Konzentration hochzuhalten. Dennoch geriet man mit 1:6 in Rückstand, zeigte sich aber unbeeindruckt. Beim 11:10 führte der GVC erstmals. Es blieb eng. Mit der Netzkante punktete Hannes Kärner zum 24:22, ehe Roman Köhler nach einem heißen Ballwechsel den Satz nach Hause brachte. Im dritten Abschnitt ließ der Gastgeber nichts anbrennen. Schon mit den Aufschlägen setzten die Geraer den Kontrahenten unter Druck. Eine schnelle 15:5-Führung mündete in Sorglosigkeit. Beim 19:16 war der Ausgang wieder offen, doch ließen die Hausherren nichts mehr anbrennen und machten beim 25:18 alles klar.

Gegen den mit einigen ehemaligen Regionalliga-Spielern verstärkten 1. VSV Jena II sollte es ein richtiges Duell auf Augenhöhe geben. Nach mit 25:21 und 29:27 gewonnenen Sätzen schafften die Saalestädter im dritten Durchgang den Anschluss – 26:28. Im vierten Satz lag der GVC schon mit vier Punkten zurück. Ein Doppelwechsel – Karsten Schmidt und Nick Naundorf kamen in die Partie – fruchtete. Der Spielfaden wurde wieder aufgenommen und nach dem 28:26 kannte der Jubel im Geraer Lager keine Grenzen. Nun hat der Roll-Sechser zwei Wochen Pause, ehe es im November mit schweren Auswärtsspielen in Unterwellenborn und beim VC Jena weitergeht.