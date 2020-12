Weltmeisterin wechselt nach Jena

Steffi Nerius wurde für das Stipendium 2020 des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ausgewählt und studiert nun im Masterstudiengang Sportmanagement an der Friedrich-Schiller-Universität.

Das ist ein universitärer Paukenschlag, ein Neuzugang von Format für die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Steffi Nerius, die 2004 bei den Olympischen Spielen von Athen im Speerwurf die Silbermedaille gewann und obendrein 2009 Weltmeisterin in dieser Disziplin wurde, studiert künftig in Jena. Der Deutsche Olympische Sportbund vergab an die frühere Weltklasse-Athletin ein Stipendium für den Studiengang Sportmanagement.