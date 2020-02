Weltrekord zum Geburtstag

Das Schild mit der großen 56 und der Aufschrift „einfach unschlagbar“ sowie die blauen „Unbeatabulls“-Shirts mit den 56 Strichen wurden bis zum Spielende gut versteckt. Das gebietet der Respekt vor dem Gegner. Dabei war der Weltrekordsieg der RSB Thuringia Bulls aus Elxleben gegen die anderen Bulls der Rollstuhlbasketball-Bundesliga, die aus dem ostbelgischen St. Vith, nach fünf Minuten beim Spielstand von 20:2 quasi eingetütet. Zwei Tage nach dessen 66. Geburtstag arbeitete Erfurts Mannschaft des Jahres 2019 eifrig an einem ganz besonderen Geschenk für ihren „Oberbullen“ Lutz Leßmann: Noch dieser eine Sieg, und die alte Rekordserie des jahrelangen Rollstuhlbasketball-Dominators RSV Lahn-Dill, die zwischen 2003 und 2006 55 Pflichtspiele in Folge gewonnen hatten, wäre Schall und Rauch.

Da die Gäste athletisch und spielerisch mindestens eine Klasse schlechter waren, konnte sich Leßmann, der die Thuringia Bulls akribisch aufgebaut und mit Erfolgscoach Michael Engel zur weltbesten Vereinsmannschaft in ihrer Sportart geformt hat, entspannt zurücklehnen und das Spiel genießen.

Seine Schützlinge brachten beim gemeinsamen Heimspieltag der Bulls mit den Basketball-Löwen Erfurt am Samstag in der Riethsporthalle nicht nur die Zuschauer zum Staunen. „So ein Großer bei uns“, sinnierte Wolfgang Heyder, geschäftsführender Gesellschafter der vom Drittliga-Abstieg arg bedrohten Löwen, nach einem butterweichen Treffer aus der Mitteldistanz von Bulls-Center Vahid Azad. „Davon können wir nur träumen“, meinte Löwen-Guard Maxi Kuhle zur Trefferquote der Elxlebener, die zur Halbzeit einen Weltklassewert von 63 Prozent betrug.

Da stand es bereits 60:11, was für entsprechend unterschiedliche Gemütslagen bei den beiden Trainern sorgte. „Wir ziehen nicht zurück, wollen einfach gut Basketball spielen“, meinte Engel tiefenentspannt. Sein Gegenüber Jo Bongaerts hatte, da erst seit September Coach der Belgier, nur eine ungefähre Ahnung davon, was sein Team im knapp 500 Kilometer von der Heimat entfernten Erfurt erwarten würde. „Sie spielen auf einem völlig anderen Level, trainieren wahrscheinlich am Tag so viel wie wir in der Woche“, sagte er und fügte mit Galgenhumor an: „Ich hoffe, wir schaffen wenigstens 30 Punkte.“

Mit der zweiten Halbzeit dürfte Bongaerts zufrieden gewesen sein. Die verloren seine Feierabend-Rollstuhlbasketballer, die paradoxerweise in ihrer Heimat selbst konkurrenzlos sind und deshalb mit Unterbrechungen seit 2009 in Deutschland mitspielen, nur mit 25:49.

Nun zeigte sich der amtierende deutsche Meister, Pokalsieger und Champions-League-Gewinner, der bis dahin maschinengleich zusammenspielte und traf, von seiner menschlichen Seite. So konnte Rasta-Mann Matt Scott laut lachen, als er beim Stand von 68:16 einen einfachen Korbleger vergab. Beide Bulls-Teams hatten ihren Spaß, es ging freundschaftlich zu, entsprechend war die Verteidigungsarbeit beim Ausnahmeteam nun nicht mehr so konsequent. So konnten die roten Bullen aus Belgien schon zu Beginn des letzten Viertel das Stoßgebet ihres Trainers erfüllen und die 30-Punkte-Marke knacken.

Als es André Bienek, nach Scott (25) mit 20 Zählern erfolgreichster Werfer seines Teams, für Elxleben zwei Minuten vor Schluss dreistellig machte, jubelten die Fans in Blau, die die später mit 1500 Zuschauern fast ausverkaufte Halle zu etwa drei Vierteln füllten, ausgelassen. Die Betreuer der Bulls begannen, die „Unbeatabulls“-Shirts aus den Kartons zu holen. Die Spieler, seit ihrer letzten Niederlage vor 22 Monaten in wahrlich unschlagbarer Form, streiften sie stolz über, als beim 109:36 die Sirene ertönte.

Der Vater des Erfolges, Lutz Leßmann, schon zur Halbzeit gegenüber den Löwen, die ihm ein Geburtstagstrikot überreichten, zum Scherzen aufgelegt („Ihr wollt wohl, dass ich nachher für euch spiele?“), war selig. Er herzte jeden einzelnen seiner Helden auf zwei Rädern. Wohlwissend, mit ihnen Geschichte geschrieben zu haben.