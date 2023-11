Whistleblower Pinto erneut zu Bewährungsstrafe verurteilt

Paris - Rui Pinto, der Mann hinter der Enthüllungsplattform „Football Leaks“, ist erneut zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Ein Pariser Gericht sprach den 35 Jahre alten Hacker wegen betrügerischen Zugangs zu Datenverarbeitungssystemen und betrügerischen Abrufs von Daten schuldig und verurteilte ihn zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. Ihm war vorgeworfen worden, sich Zugang zu den E-Mailpostfächern von drei Verantwortlichen des Hauptstadtclubs Paris-Saint-Germain verschafft zu haben.

Die Plattform „Football Leaks“ hatte mit ihren Enthüllungen seit 2015 für Aufsehen im Weltfußball gesorgt. Es gab Berichte über Steuervergehen von Topstars und Topclubs der Branche. Auch Originaldokumente wurden online gestellt. Bei den Daten handelte es sich um vertrauliche Dokumente aus der internationalen Branche und dem Offshore-Bankenwesen. Viele der veröffentlichten Informationen zogen juristische Konsequenzen nach sich.

Der Pariser Prozess drehte sich ausschließlich um Sachverhalte, die Frankreich betreffen. In einem anderen Verfahren war Pinto vor einigen Wochen in Lissabon ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und unter anderem der versuchten Erpressung schuldig gesprochen worden. Wie die Pariser Richter betonten, habe die Verurteilung Pintos keinen Einfluss auf die Strafverfolgung von möglichen Vergehen in der französischen Fußballbranche, die er aufgedeckt habe, berichtete die Sportzeitung „L'Équipe“ aus dem Gerichtssaal.