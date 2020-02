Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wichtige Punkte für den SV 1860 Oberweißbach

Die Oberweißbacher Volleyballerinnen bleiben in der Thüringenliga weiter im gesicherten Mittelfeld. Grundlage dafür waren auch Punktgewinne am vergangenen Wochenende in der Sporthalle der Oberweißbacher Regelschule. Die Partien gegen das SWE Volley-Team III und den SVC Nordhausen verfolgten dabei wieder viele Zuschauer, die die Sporthalle zu einem echten Hexenkessel werden ließen.

Im ersten Spiel des Tages gegen den Tabellennachbarn SWE starteten die Damen aus der Fröbelstadt sehr konzentriert und hatten durch fehlerfreie Aufgaben in diesem ersten Durchgang auch immer die Nase vorn. So wurde der erste Satz mit 25:21 gewonnen. In einem Spiel auf Augenhöhe führten dann im zweiten Satz verschlagene Aufgaben zum Punkt- und Satzverlust mit 21:25. Der dritte Satz war durch teilweise lange Ballwechsel geprägt und die Mannschaft um Kapitänin K. Franke erkämpfte durch hohe Spielpräzision Punkt um Punkt. Lediglich durch kleine Unsicherheiten im Spielaufbau zum Satzende hin ging der Satz mit 23:25 verloren.

Hochmotiviert und in der Hoffnung, doch noch den zweiten Satzgewinn erzielen zu können, gingen die Damen aus Oberweißbach in den vierten Satz. Spielerisch knüpfte man nahtlos an die Leistung im dritten Satz an und ging in Führung. Nach einer spannenden Schlussphase endete der Satz erneut glücklos und wiederum knapp mit 23:25. So ging das Spiel mit 1:3 verloren, blieben die Punkte bei den Erfurter Nachwuchs-Akteurinnen. Es sollte aber besser werden im Laufe des Nachmittages: Die Oberweißbacherinnen standen im zweiten Spiel dann gegen die Gäste aus Nordhausen auf dem Feld. Mit dem Ziel, unbedingt Punkte aus diesem Spiel mitzunehmen und damit den Kontrahenten auch in der Tabelle auf Distanz zu halten, ging es konzentriert und druckvoll in den ersten Satz. Die Damen aus Nordhausen fanden nicht ins Spiel und gerieten ab Mitte des Satzes durch starke Aufschläge der Oberweißbacherinnen immer mehr unter Druck.

Somit konnte nach nur 18 Minuten der 25:12-Satzgewinn bejubelt werden. Getragen von dieser Freude und unter anhaltend hoher Aufmerksamkeit konnten die Angriffsversuche der Gegnerinnen abgewehrt und der zweite Satz mit 25:19 gewonnen werden.

Selbstbewusst und konsequent wurde der dritte Satz mit 25:10 beendet und das Spiel überraschend deutlich und souverän mit 3:0 gewonnen werden.

Oberweißbach: M. Roschlaub, S. Kaufmann, C. Reichelt, L. Lehmann, K. Franke, S. Geißler, C. Aparicio-Ramos, A. Krüger.