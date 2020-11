Wichtige Punkte für Kalbsrieth im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga

Ausgerechnet zum Spitzenspiel in der Fußball-Kreisoberliga gegen Großwechsungen plagten dem Kalbsriether SV Personalsorgen. Neben Torhüter Ehrhardt, Hartwich und Heyser wog dazu der Ausfall der Doppelsechs Pohl und Schmidt schwer. Trainer Tom Schwarzlos war gezwungen umzustellen und verlagerte kurzerhand Topstürmer Norman Both und Flügelflitzer Stevie Bank ins defensive Mittelfeld, um die Mitte mit Tempo und Ballsicherheit auszustatten.

Dieser Plan ging defensiv gut auf, offensiv ließen die Gastgeber allerdings Luft nach oben. Großwechsungen spielte engagiert nach vorne und setzte einen gut vorgetragenen Angriff nach einer Viertelstunde freistehend über das Tor von Pätzold. Aus dem Spiel heraus kam von beiden wenig, weshalb ein Strafstoß den Bann brechen musste. Eine strittige Situation im Strafraum, Patrick Jödicke bekam das Foul, trat selbst an und ließ Pätzold keine Chance. 0:1 nach 24 Minuten.

Der KSV wirkte durch diesen Rückstand eher aufgeweckt und kam durch einen abgefälschten Abschluss von Bank und einem strammen Schuss von Körlin, welchen Gästekeeper Linde fantastisch aus dem rechten unteren Eck fische, zu ersten Möglichkeiten.

Nach der Pause aufgewacht

Nach dem Seitenwechsel hatte sich Kalbsrieth einiges vorgenommen und ließ den Vorsätzen direkt Taten folgen. Der eingewechselte Stops schickte Both auf außen, der Torjäger vom Dienst wurde mit mustergültiger Flanke auf Körlin zum Vorbereiter (47.). Davon beflügelt spielte der KSV weiter nach vorn und wieder war es Körlin, welcher die 2:1-Führung besorgen sollte. Einen Lupfer von Grolle in den Lauf nahm der Stürmer ideal mit und ließ Linde keine Chance (54.). Kalbsrieth übernahm nun das Geschehen. Grolle bugsierte mit dem Kopf eine Flanke von Both zum 3:1-Endstand über die Linie.

Damit überholt der KSV die Großwechsunger und steht vor der Coronapause auf dem zweiten Platz. „Wir haben die schwere Aufgabe mit vereinten Kräften gemeistert. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir große Mentalität bewiesen und uns, anders als bei den Unentschieden gegen Leimbach und Auleben, für den Aufwand belohnt. Wir können mit einem guten Gefühl in die Zwangspause gehen und hoffen, dass es bald weiter geht“, so KSV-Trainer Tom Schwarzlos.

Spitzenreiter Auleben ließ derweil beim 1:1 in Reinsdorf Federn, hat aber mit einem Spiel mehr immer noch drei Punkte Vorsprung. Leimbach überholt nach dem 4:2 gegen Salza Lipprechterode, das nur 3:3 gegen die SpG Harztor gespielt hat und nur noch auf dem fünften Platz vor Bad Frankenhausen II (3:2-Sieg gegen Kraja) steht.