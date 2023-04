Hiroki Ito (2.v.r) brachte den VfB Stuttgart in Bochum in Führung.

27. Spieltag Wichtiger Sieg im Abstiegskampf: Stuttgart gewinnt in Bochum

Bochum – Vier Tage nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals siegt der VfB Stuttgart bei einem Konkurrenten im Abstiegskampf. Auch ein zwischenzeitlicher Rückschlag kann die Schwaben nicht schocken.

Sebastian Hoeneß hat bei seiner Bundesliga-Premiere als Trainer des VfB Stuttgart einen extrem wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert.

Die Schwaben siegten am Ostersonntag beim VfL Bochum vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion verdient mit 3:2 (1:0). Dadurch verließen die Stuttgarter den letzten Tabellenplatz und zogen Konkurrent Bochum wieder tiefer ins enge Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hinein. Drei Punkte liegt der VfB noch hinter dem Revier-Club.

Vier Tage nach dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals erzielten Hiroki Ito (14. Minute), Serhou Guirassy (60.) und Neu-Nationalspieler Josha Vagnoman (63.) die Tore für die Gäste aus dem Süden. Nach 23 Liga-Auswärtsspielen in Serie ohne Sieg gewann der VfB mal wieder auf fremdem Platz. Kevin Stöger traf per Foulelfmeter für Bochum (58.), ehe Philipp Hofmann (85.) noch mal für Spannung sorgte. Zum Punktgewinn reichte es aber nicht mehr.

Guirassy in VfB-Startelf

Stuttgart begann erstmals seit Anfang Februar wieder mit seinem lange verletzten Top-Torjäger Guirassy in der Anfangsformation. Für die frühe Führung sorgte aber ein Abwehrspieler - mit unfreiwilliger Hilfe eines Bochumers. VfL-Verteidiger Danilo Soares legte den Ball nach einer Flanke von Borna Sosa unfreiwillig vor und der aufgerückte Ito ließ die mitgereisten VfB-Fans mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel jubeln.

Das 1:0 gab den Stuttgartern Sicherheit. Hoeneß, der mit schwarzer VfB-Kappe auf dem Kopf engagiert coachte, konnte zufrieden sein. Die Gäste ließen den Ball phasenweise gut durch die eigenen Reihen laufen und standen in der Defensive sicher. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Bochum das erste Mal halbwegs gefährlich wurde. Ein Kopfball von Takuma Asano geriet aber zu unplatziert und stellte Torwart Fabian Bredlow nicht vor Probleme.

Von der Heimstärke der Bochumer, die unter Coach Thomas Letsch zuvor sechs von acht Bundesligapartien gewonnen hatten, war wenig zu sehen. Zwar rannten und kämpften die VfL-Profis wie gewohnt. In den entscheidenden Räumen in der Offensive fehlten aber Kreativität und Durchsetzungsvermögen. Zur Halbzeit gab es Anfeuerungsrufe, aber auch Pfiffe von den Rängen.

Stöger trifft vom Punkt

Auch im zweiten Durchgang hatte Stuttgart die erste Chance. Vagnoman setzte zum Solo an, dribbelte mit dem Ball bis kurz vor das Tor, scheiterte dann aber an Bochums Keeper Manuel Riemann. Dann wurde es turbulent: Stuttgarts Pokal-Matchwinner Enzo Millot packte beim eingewechselten Bochumer Philipp Förster aus Sicht von Schiedsrichter Frank Willenborg im Strafraum an der Schulter zu fest zu. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Stöger souverän.

Die Bochumer-Freude darüber währte aber nur kurz. Mit zwei Toren innerhalb kürzester Zeit schlug der VfB zurück. Erst traf Guirassy nach starker Außenristflanke von Sosa. Kurz darauf war Vagnoman per Kopf erfolgreich und profitierte dabei von einem Fehler von Riemann.

Der VfL gab nicht auf, probierte im Spiel nach vorne noch einmal alles und verkürzte auf 2:3. Letztlich brachte Stuttgart den Sieg aber über die Zeit.