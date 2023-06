Wie Dirk Nowitzki eine Goldmedaille der Special Olympics bekam

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird am Montag 45 Jahre alt. Zuvor feuert er die Sportler bei den Special Olympics World Games an. Die Weltspiele der geistig Behinderten werden am Samstagabend im Berliner Olympiastadion eröffnet.

Berlin. Dirk Nowitzki ist einer der deutschen Sportstars die als „Friend of the Games“ die Weltspiele der geistig Behinderten in Berlin unterstützen. Am Samstag besuchte er das deutsche Basketballteam.

Special Olympics ist für Dirk Nowitzki keine Unbekannte. Der Basketball-Superstar weiß seit seiner NBA-Zeit von den in den USA gegründeten Bewegung für geistig Behinderte. Sven Albrecht, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland, verriet sogar eine ein kleine Anekdote, über die Nowitzki bei der Pressekonferenz in Berlin herzlich lachen konnte

Eine erfolgreiche Special-Olympics-Athletin aus Dallas wollte ihrem Helden nach dem Playoffs-Ausscheiden der Mavericks einen Brief schreiben, entschied sich aber dann ihm eine ihrer Goldplaketten zu schicken. „Damit er wenigstens mal eine hat“, grinste Albrecht.

Nowitzki ist in Berlin „Friend of the Games“ und besucht erstmals Weltspiele der geistig behinderten Sportler. Als Unterstützung schaute der 2,13-Meter-Mann am Samstag beim Training des deutschen Basketball-Teams vorbei. „Ich will ihnen damit einen Push für die Spiele geben, denn die Aufregung ist sicher groß“, so der gebürtige Würzburger, der am Montag 45 Jahre alt wird.

Von einem ehemaligen Special-Olympics-Basketballer wurde Nowitzki gefragt, ob er sich vorstellen könne, mal in einem Unified-Team (also behinderte und nichtbehinderte Akteure) mitzuspielen. „Ich habe meine Schuhe ja an den Nagel gehängt, aber sag niemals nie“, formulierte es Nowitzki diplomatisch

Der Star zieht durchaus Vergleiche mit Olympia, wo er sich 2008 seinen Traum erfüllte. „Das ist hier der gleiche Spaß am Sport, den ich vor 18 Jahren in Peking erlebt habe“, meint der Fahnenträger von damals. Und Fechterin Britta Heidemann erinnert sich an „Big Dirk“, der sie nach ihrer Goldmedaille zur Party „abschleppte, obwohl ich eigentlich ins Bett gehörte.“ Für das Feiern bräuchten die Athleten bei den World Games aber sicher keine Tipps von ihm, glaubt Nowitzki