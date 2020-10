Dajana Eitberger quält sich, ehrgeizig, manchmal den Kopf schüttelnd. Der Start, die Lage auf dem Schlitten, die Fahrspur. Training in Altenberg. Nicht gerade ihre Lieblingsbahn. Das Wetter ist schlecht. Sauschlecht.

„Rennrodeln ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht“, hat sie nach der Geburt ihres Sohnes Levi im Februar gesagt. „Wieder richtig schnell rodeln, ist aber nicht so einfach“, meint sie heute ernüchtert.

Die erste Weltcup-Selektion in Altenberg wird abgebrochen. Windböen, Regen peitscht auf das Visier. Keine regulären Bedingungen. Eitberger ist froh. Es geht nun wieder ins lettische Sigulda zum Trainieren. Coronatest obligatorisch. Der zweite in diesem Jahr für sie.

Der kleine Levi bleibt zuhause. Beim Papa in München. Eitbergers Lebensgefährte Christopher Mayer, Radiomoderator bei Top FM, hat Elternzeit genommen. „Levi bekommt durch ihn die 100-Prozent-Betreuung und die Schwiegermutter wohnt auch nicht weit weg. Aber Chris macht das sehr gut“, sagt sie.

Levi ist ein Traumkind

Der kleine Sohn ist ein Traumkind. „Er schreit wenig und schläft viel. Morgens meist bis halb acht. Das wird später nicht einfach, ihn für die Kita wachzukriegen“, lacht Eitberger. „Wenn ich mit der Nationalmannschaft auswärts bin, fehlt mir Levi natürlich sehr. Aber ich will das Team nicht mit dem Baby stören. So ist es deutlich einfacher“, sagt die 29 Jahre alte, gebürtige Ilmenauerin. Als sie das erste Mal länger weg war, tat es weh. „Als ich zurückkam, hat Levi mich aber gleich wiedererkannt und sich lange an mich geschmiegt“, erzählt sie. Gerade erst ist ihre Kollegin Anna Berreiter in Sigulda schwer gestürzt und hat sich im Gesicht verletzt. Rodeln bleibt gefährlich. Im Flugzeug kommen bei Eitberger noch ganz andere Gedanken. „Du denkst, was mit deiner Familie passiert, wenn du jetzt abstürzt“, sagt Eitberger.

Doch die Entscheidung ist gefallen. Eitberger will wieder ins Nationalteam, will zu Olympia. Da hat sie 2018 in Pyeungchang sensationell Silber geholt. Im vierten Lauf von Platz vier auf zwei. „Das ist unvergessen. Das möchte man gern wiederholen“, sagt sie. Deshalb nimmt Dajana Eitberger nach der Geburt noch mal einen Anlauf in die Weltklasse, hat im Sommer auf der Plastebahn in der alten Heimat Ilmenau geübt. „Die Motivation ist voll da. ich wollte den Schlitten noch nicht an den Nagel hängen. Jetzt brauche ich aber Geduld, um die schnelle Spur zu finden. Das Feingefühl ist noch nicht zurück“, erklärt sie. Und Eitberger weiß: „Das wird kein Selbstläufer, sich national zu qualifizieren. Ich will ja nicht nur so dabei sein, oder ins Team rutschen, weil sich eine verletzt.“

Vier deutsche Startplätze gibt es für den Weltcup-Winter. Eitberger will in den Selektionsrennen mindestens auf Rang drei einkommen.

Mit Levi und Leo gemeinsam beim Babyschwimmkurs

Eine Konkurrentin ist Natalie Geisenberger. Die Olympiasiegerin aus Berchtesgaden entband ihren Sohn drei Monate später als Eitberger. „Endlich war ich mal schneller als sie“, hatte die Thüringerin damals gefrotzelt. Nun bilden die beiden jungen Mütter eine Gruppe „Mama spezial“, wie Eitberger fröhlich erzählt. Welchen Brei gibst du eigentlich und andere wichtige Babyfragen werden da diskutiert. „Wir waren schon zusammen mit den Jungs beim Schwimmkurs. Levis und Leo wachsen zusammen auf“, freut sich Eitberger über das Verhältnis.

Doch jetzt in Sigulda wird vor allem über das Rennrodeln geredet. Nach der Reise nach Lettland stehen nur noch scharfe Rennen auf dem Programm. Königssee, Winterberg, Innsbruck und zum Schluss die deutschen Meisterschaften wieder am Königssee. Dann weiß Eitberger, ob es gereicht hat für die Rückkehr in die Weltklasse.