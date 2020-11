Robert Böttcher wollte niemals Fußballtrainer werden. Im Gegenteil, hatte er sich doch schon in seiner Jugend vom organisierten Fußball distanziert.

„Ich hatte kein Interesse mehr daran, im Verein zu spielen“, sagt der 37-Jährige. In jenen Tagen habe er die Musik für sich entdeckt. Er widmete sich seiner neuen Passion: dem Schlagzeug. Die musischen Aspekte des Lebens genossen von da an Vorrang.

Doch der gebürtige Hermsdorfer legte seine Fußball-Vergangenheit nicht gänzlich zu den Akten. Mit seinen Kumpels frönte er hin und wieder dem runden Leder. Straßenfußball und so. Außerdem hielt er seinem ehemaligen Verein die Treue. Regelmäßig besuchte er die Heimspiele des SV Hermsdorf – in guten wie in schlechten Tagen.

Flottes Mundwerk

Und es war ein eher schlechter Tag – bei den Kickern aus dem Holzland standen mal wieder alle Zeichen auf Niederlage – , der für Robert Böttcher zum Ausgangspunkt seines Trainer-Daseins werden sollte. Denn an jenem Tag machte er da auf der kleinen Tribüne im Werner-Seelenbinder-Stadion aus seinem Unmut über das Dargebotene keine Mördergrube. Dem ebenfalls anwesenden Vereinsvorsitzenden gab er lautstark zu verstehen, dass die sportliche Misere auch der bescheidenen Nachwuchsarbeit des SV Hermsdorf geschuldet sei. Und siehe da, seine Worte fanden sogar Gehör. „Der Vorsitzende kam nach dem Spiel zu mir und sagte, dass ich in der kommenden Saison sofort als Trainer im Nachwuchsbereich anfangen könne – wenn ich denn schon so große Worte von mir geben würde“, erinnert sich Böttcher.

Er kam quasi zu seinem Trainerposten wie einst die Jungfrau zu ihrem Kind. Zwölf oder 13 Jahre ist das nun her. So ganz exakt kann es Robert Böttcher, der in Jena lebt und in der Universitätsstadt als Datenbankadministrator arbeitet, nicht mehr beziffern. „Jahreszahlen sind nicht meine Stärke“, sagt der Nachwuchstrainer des FC Carl Zeiss Jena, der das Kommando bei den Mädchen der U14 hat. Für seine engagierte Nachwuchsarbeit wurde er im Oktober mit der Trainerförderung der Stiftung Thüringer Sporthilfe geehrt.

Doch zurück nach Hermsdorf, wo einst alles begann. Böttcher schritt, nachdem ihn der Vereinsvorsitzende in die Pflicht nahm, umgehend zur Tat über – obwohl er bis dato noch nie mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hatte. „Ich fand sofort einen sehr guten Zugang zu ihnen. Das hat von Anfang an gepasst. Ich war selber ein wenig erstaunt darüber.“

Und damit hatte Böttcher seine Aufgabe gefunden. Er beschloss, auch weiterhin mit jungen Menschen zu arbeiten, ihnen etwas mitzugeben und sie auf ihrem Weg zu begleiten – gleich ob Breitensport oder Leistungssport. „Das ist extrem erfüllend, die Kinder geben einem sehr viel zurück, wenn sie etwas annehmen und umsetzen“, sagt der Trainer. Er verweist auch darauf, dass es dabei oftmals um universelle Inhalte und Werte gehe, die auch jenseits des Platzes Bedeutung besitzen würden.

Vom SV Hermsdorf zu Grün-Weiß Stadtroda

Nach ein paar Jahren beim SV Hermsdorf wechselte Böttcher zu Grün-Weiß Stadtroda und schließlich zum FF USV Jena. Während seiner Tage in Hermsdorf und Stadtroda habe es zwischen all den Jungs immer das eine oder andere Mädchen gegeben, das sehr talentiert gewesen sei. In diesen Fällen habe er stets mit dem FF USV Jena Kontakt aufgenommen, um die Spielerin an das Leistungszentrum in Jena zu vermitteln. Fußballerinnen wie Lina Hausicke, die er einst in Stadtroda entdeckte und die jetzt mit Werder Bremen in der Bundesliga spielt.

Vor gut fünf Jahren beendete Böttcher dann das Kapitel Stadtroda. Seine Jungs hatten den Nachwuchs in Gänze durchlaufen, spielten nun bei den Männern. Zeit für eine neue Herausforderung. Just in jenen Tagen suchte der FF USV Jena einen Übungsleiter für den Nachwuchsbereich. Böttcher bewarb sich und erhielt den Zuschlag. „Ich wohnte damals schon Jena, wollte nun auch hier als Trainer arbeiten.“

Hat er einen Unterschied zwischen Mädchen und Jungen bei der Fußball-Ausbildung ausmachen können? „Jungs sind halt doch etwas einfacher gestrickt. Man sagt ihnen etwas – und sie machen es. Bei den Mädchen läuft das etwas anders. Sie hinterfragen fast alles. Außerdem muss man einzeln auf sie eingehen, die individuelle Wertschätzung ist bei der Ausbildung von Mädchen und jungen Frauen sehr wichtig. Sie wollen als Individuum wahrgenommen werden. Jungs fordern das natürlich auch ein, aber bei den Mädchen ist es meiner Erfahrung nach eine Idee ausgeprägter. Jungs hingegen fühlen sich in der Gruppe wohl“, erklärt Böttcher, der jedoch betont, dass sich auch junge Fußballerinnen im Verbund sehr wohlfühlen würden.

Mit seinem U14-Team spielt Böttcher in der Talente-Liga der D-Junioren, wo sich seine jungen Kickerinnen gegen den männlichen Nachwuchs aus dem Freistaat behaupten müssen. „Das ist mitunter ein zweischneidiges Schwert. Wir haben die ersten drei Spiele verloren, aber das ist nicht ausschlaggebend. Vielmehr geht es um eine Entwicklung, dass meine Spielerinnen die Zweikampfhärte annehmen – und die können Mädchen dort lernen. Das ist super. Anders würde es aussehen, wenn wir in der Liga komplett untergehen würden, doch das ist nicht der Fall. Wir können mithalten“, sagt Böttcher.

Über den Sporttellerrand schauen

Doch bei aller Begeisterung für den Fußball liegt dem Trainer eine Sache besonders am Herzen. „Es ist sehr wichtig, dass man auch als Sportler noch ein paar andere Interessen besitzt und sich nicht in Gänze in dieser künstlichen Welt verliert“, sagt Böttcher, der sich auch weiterhin den musischen Aspekten widmet. Das Schlagzeug hat der bekennende Rock-Fan aber auf seine persönliche Hinterbühne verbannt. Gitarre und Ukulele sind nun seine bevorzugten Instrumente.

Gibt es eigentlich ein Ziel, das er verfolgt? Möchte er vielleicht die Frauen einmal trainieren? „Ich habe derzeit keine Ambitionen, mich zu verändern. Da wo ich gerade bin, kann ich sehr viel bewirken und fühle mich sehr wohl – das passt.“