Wie Thüringer Fußball-Fans in der Krise helfen

Das Banner am Erfurter Klinikum ist nicht zu übersehen. „Von der Klinik bis zum Warenhaus – ihr zeichnet unsere Gesellschaft aus. Erfurt sagt Danke!“ steht dort auf einem Spruchband der Erfordia Ultras zu lesen. Bei der freundlichen Geste in schwierigen Zeiten aber blieb es nicht. Die Anhänger des FC Rot-Weiß riefen zugleich zu Spenden für die Bedürftigen der Gesellschaft auf – und haben innerhalb von knapp einer Woche bereits fast 3000 Euro gesammelt.

In ganz Deutschland engagieren sich inzwischen die Ultras, die noch vor Tagen mit ihrem umstrittenen Umgang mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp für heftige Diskussion gesorgt hatten. Längst ist der Fußball in den Hintergrund getreten – auch in der Fanszene. „Durch Hamsterkäufe und einen steigenden Bedarf kommt es bereits jetzt zu Engpässen in der gemeinnützigen Versorgung. Aus diesem Grund bitten wir um Spenden für den „Kontakt in Krisen e. V.“ und die „Erfurter Tafel e.V.“, welche dazu benötigt werden, die Lebensmittelausgabe an Bedürftige weiterhin aufrecht zu erhalten“, schreiben die Erfordia Ultras auf ihrer Internetseite.

Man wolle die Gelder nutzen, um Waren des täglichen Bedarfs zu kaufen und sie den beiden Vereinen zukommen lassen. Verbunden mit dem Aufruf ist die Bitte, hilfsbedürftige Menschen nicht zu vergessen, Blut zu spenden und die sozialen Kontakte im Sinne aller zu verringern. Ihren Anfang nahmen die Aktionen der Fußballfans in Italien, wo die Anhänger der „Curva Nord“ von Atalanta Bergamo für ein Krankenhaus 40.000 Euro sammelten.

Beim FC Carl Zeiss Jena packen Spieler, Vereinsangestellte und Mitarbeiter des Fan-Projektes gleichermaßen mit an, unterstützen in der Krise Betroffene mit einer Einkaufshilfe. Die gemeinsame Aktion fand im Verein großen Anklang. Inzwischen können Menschen aus dem Stadtgebiet Jena, die Unterstützung brauchen, von montags bis freitags die Hotline 0157-34526606 anrufen und ihre Wünsche abgeben. Auch mit Hilfe der Sponsoren des Clubs werden mit einem Transporter die Einkäufe des täglichen Bedarfs der Risikogruppen abgearbeitet und frei Haus geliefert – natürlich unter Berücksichtigung aller erforderlichen Hygienevorkehrungen.

Auch Wacker Nordhausens Ultras zeigen in der schwierigen Lage, dass sie nicht nur Fußball im Kopf haben. Erfahren im Produzieren von großen Plakaten, war der Dank an Nordhausens medizinisches Personal in wenigen Minuten fertig. „Tag und Nacht seid ihr bereit, wir danken für diese Zeit" wurde gedichtet und so prangt der Satz jetzt am Südharzklinikum. Weitere Plakate sollen folgen, so die Fan-Gruppierung, die aus vierzig bis fünfzig Wacker-Anhängern besteht.

Zuvor hatten die Ultras Hilfe bei Einkäufen oder für andere Abholungen angeboten. „Zusammenhalt und Solidarität sollten zu solchen Zeiten ein Muss sein, deshalb haben wir uns dafür entschieden den Menschen in Nordhausen und Umgebung, die zu der Risikogruppe gehören, zu helfen!", heißt es auf der Facebook-Seite der Vereinigung. Es wurde extra ein Prepaid-Handy angeschafft. Per Facebook und telefonisch unter 0151-64535431 sind die Jungs und Mädels jetzt erreichbar. Es habe in dieser Woche auch schon ein paar – allerdings wenige – Anrufe gegeben. Man solle sich nicht scheuen, wenn man Hilfe benötige, so die Fußball-Fans.

Fanszenen wie in Dortmund, Nürnberg, Hamburg, Osnabrück oder Leverkusen hätten es vorgemacht und es habe nicht lange gedauert, bis die Nordhäuser sich einig waren, die Initiative zu ergreifen, sagte ein Vertreter der Ultras.

Die Ultras, die Verfehlungen der vergangenen Saison wie den Platzsturm im Pokalspiel in Altengottern disziplinarisch aufgearbeitet haben, bringen sich inzwischen auch immer mehr in die Arbeit für die Zukunft von Wacker Nordhausen ein. Sie haben Vertreter in den neuen Mitglieder- und Fanbeirat entsandt, der bei der Neuausrichtung des Vereins nach der Insolvenz der Profiabteilung mitwirken möchte. Über Internet-Aktionen zur wirtschaftlichen Unterstützung von Wacker, wie es andere Traditionsteams mit vielfältigen Aktionen vormachen, würden sich die Nordhäuser Anhänger freuen. Doch müsse die Initiative dafür vom Verein ausgehen.