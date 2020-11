Wiesner/Eichenauer mit erfolgreicher Allrad-Premiere

Neues Auto, alte Klasse: Bei der Jungfernfahrt im blauen Subaru WRX STI hatten Jeffrey Wiesner (Großbodungen) und sein Ruhlaer Co-Pilot Marcel Eichenauer keine Startprobleme, sondern rasten bei der hochkarätig besetzten 23. Lausitz-Rallye auf Gesamtrang neun und zum Klassensieg in der NC I. „Mit diesem Ergebnis sind wir natürlich absolut zufrieden. Vor uns lagen nur starke RC2-Fahrzeuge“, freute sich der Beifahrer, dessen Spitzname „Eiche“ sich diesmal sogar auf dem Nummernschild („EIC-HE-155) widerfand.

Nach zwölf Wertungsprüfungen mit einer Länge von 165,34 Kilometern hatten die Thüringer in der Endabrechnung bei einer Gesamtzeit von 1:47:25 Stunden 8:16,8 Minuten Rückstand auf Sieger Matthias Kahle (Skoda Fabia Rally 2 evo) , der bereits zum fünften Mal in der Lausitz triumphierte. Wiesner/Eichenhauer fuhren bei ihrer Allradpremiere fast auf jeder WP in die Top-Ten, zweimal mit der siebtbesten Zeit. „Fürs erste Mal mit diesem Auto war es nahezu perfekt“, sagte Eichenhauer und fügt hinzu. „Mit Allrad macht der Rallyesport noch viel mehr Spaß.“ Bisher starteten beide mit einem heckgetriebenen Volvo, der seit ihrem Sieg bei der Bad-Schmiedeberg-Rallye in der Werkstatt steht.

In ihrer Klasse hatten anfangs Dark Liebehenschel und Anne Stein (Mitsubishi Evo 7) die Nase vorn. Die Vorentscheidung schien auf der WP 11 gefallen zu sein, als Wiesners Subaru einen Plattfuß hatte. „Wir sind die Prüfung trotzdem durchgefahren, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren“, schildert der Ruhlaer. Die Taktik ging auf. Denn kurz vor Ende der WP 11 touchierte Liebehenschel mit dem Heck einen Findling, wodurch ein Rad abriss und das Auto mitten auf der Piste liegen blieb. Durch den Klassensieg kamen Wiesner/Eichenauer noch zum Sieg in der offenen sächsischen Meisterschaft.

Bei sonnigem Spätherbst-Wetter waren am Freitagnachmittag 58 Fahrzeuge über die Startrampe am Bärwalder See in Boxberg gerollt. Weil die Rallye mit dem Prädikat des Internationalen Motorpsortverbandes als Profi-Sportveranstaltung deklariert war, konnte gestartet werden. Ohne Zuschauer und unter strengen Hygienevorschriften. Dies sei alles ungewohnt gewesen, so Eichenauer, der im selben Atemzug den Ausrichtern ein großes Kompliment für die klasse Organisation macht.

Raphael Ramonat (RSG Mosbach/Mitsubsihi) schied auf der WP 10 wegen einer gebrochenen Spurstange aus. Auch für die Bischofrodaer Co-Pilotin Jacqueline Kaiser, die in einem Volvo 244 Joachim Walther aus Satow dirigierte, war die Rallye vorzeitig beendet. Damit waren sie keine Einzelfälle, denn nur 36 Fahrzeuge kamen in Wertung ins Ziel.