Wintersport dominiert Wahl zu Thüringens Sportlern des Jahres 2023

Erfurt Es ist Halbzeit bei der Thüringer Sportlerwahl. Die Winter-Asse dominieren die Abstimmung. Fans können noch bis zum 17. Dezember ihr Votum abgeben.

Die Rennrodler dominieren zur Halbzeit bei der Abstimmung für Thüringens Sportler des Jahres 2023. Zur Halbzeit der Umfrage von Landessportbund, Stiftung Thüringer Sporthilfe und Sportjournalistenclub dürfen Dajana Eitberger und Max Langenhan darauf hoffen, zum ersten Mal in ihrer Karriere die Wahl zu gewinnen. Noch bis zum 17. Dezember können auch Sportfans ihr Votum online unter www.thueringer-sportlerwahl.de abgeben.

Bei den Frauen liegt im Augenblick Sprint-Weltmeisterin Dajana Eitberger vor Skilanglauf-Vizeweltmeisterin Victoria Carl und Biathletin Vanessa Voigt, die bei der Heim-WM-Staffelsilber holte. In der Kategorie der Männer führt Vizeweltmeister Max Langenhan vor Skeleton-Gesamtweltcupsieger Christopher Grotheer und Basketball-Weltmeister Johannes Voigtmann.

Benecken/Eggert vor ThSV Eisenach

Im Wettbewerb der Mannschaften liefern sich die Rennrodel-Doppelsitzer Sascha Benecken und Toni Eggert nach Dreifach-Gold bei der Heim-Weltmeisterschaft und die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Entschieden sei die Wahl aber noch nicht. Bis zum 17. Dezember können Sportfans nicht nur online abstimmen. Möglich ist das Votum auch über eine Stimmkarte, die im Haus des Thüringer Sports in Erfurt erhältlich ist. In die Wertung fließen zudem noch die Stimmen der Thüringer Sportjournalisten. Wer gewonnen hat, wird am 23. Dezember veröffentlicht. Die feierliche Auszeichnung der Geehrten ist für den 12. April im Erfurter Kaisersaal geplant.