Deutscher Skiverband nominiert Fabian Gratz nach

Der Deutsche Skiverband hat Fabian Gratz aufgrund seiner guten Trainingsleistungen und überzeugenden Resultate im Europacup für die laufenden Alpin-Weltmeisterschaften in Frankreich nachnominiert.

Der 25-jährige Riesenslalom-Spezialist vom TSV Altenau, der in seiner Karriere bislang erst in 15 Weltcup-Einzelrennen startete, soll in den Parallel-Wettbewerben zum Einsatz kommen, wie der DSV mitteilte. Somit kämpfen insgesamt 15 deutsche Athleten beim Saisonhöhepunkt in Méribel und Courchevel um Medaillen.

Ab Dienstag beginnen in Frankreich die Titelwettkämpfe in den Technik-Disziplinen. Los geht es mit den Rennen in den Parallel-Wettbewerben, bevor im Riesenslalom und abschließend im Slalom um Medaillen gefahren wird.