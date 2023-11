Dürr verpasst Podest knapp - Shiffrin siegt

Hat das Podest in Killington knapp verpasst: Lena Dürr.

Killington Ein kleiner Fehler kostet Slalom-Ass Lena Dürr in Killington den nächsten Podestplatz. Mikaela Shiffrin feiert bei ihrem Heimspiel den umjubelten 90. Weltcup-Sieg.

Skirennfahrerin Lena Dürr präsentiert sich in der noch jungen Alpin-Saison weiter in starker Form, hat den dritten Podestplatz im dritten Slalom des Winters aber knapp verpasst.

Die Sportlerin vom SV Germering wurde in Killington im US-Bundesstaat Vermont Vierte. Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin feierte ihren 90. Weltcup-Sieg. Die slowakische Olympiasiegerin Petra Vlhova wurde Zweite vor der Schweizerin Wendy Holdener.

Beschwingt von den Plätzen zwei und drei bei den ersten beiden Slaloms der Saison im finnischen Levi fuhr Dürr auf der eisigen Piste in Killington im ersten Durchgang auf Rang zwei vor. Im zweiten Lauf leistete sich die 32-Jährige im unteren Streckenabschnitt aber einen kleinen Fehler, der sie eine mögliche bessere Platzierung kostete.

Zweiter Saisonsieg für Shiffrin

Shiffrin untermauerte derweil einmal mehr ihren Status als weltweite Slalom-Königin. Für die 28-Jährige war es bereits der 55. Weltcup-Sieg in ihrer Paradedisziplin und der zweite in dieser Saison. Schon zum sechsten Mal gewann sie den Torlauf in Killington. Im Ziel wurde sie von den Fans frenetisch gefeiert.

Dürrs Teamkolleginnen Emma Aicher, Jessica Hilzinger, Andrea Filser und Elina Lipp hatten es nicht in den zweiten Durchgang geschafft.

Den Riesenslalom am Samstag hatte die Schweizerin Lara Gut-Behrami gewonnen. Shiffrin war hinter der Neuseeländerin Alice Robinson Dritte geworden.