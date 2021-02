Der Biathlon-Weltcup in Oberhof 2021 – leider musste die Veranstaltung ohne Publikum stattfinden.

Oberhof. Die interaktive Wintersport-Erlebniswelt in Oberhof ist noch immer Zukunftsmusik. Der Bau der Sportstätten für die Doppel-Weltmeisterschaft 2023 verläuft jedoch nach (Zeit-)Plan.

Finanzierung unklar: Vorerst keine Wintersport-Erlebniswelt in Oberhof

Bei den Bauarbeiten für die Doppel-Weltmeisterschaft 2023 im Biathlon und Rodeln in Oberhof gibt es trotz des strengen Winters keine Verzögerungen. Die jetzige Pause sei einkalkuliert, so Hartmut Schubert, Vorsitzender des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum. Im März würden die Tätigkeiten im Biathlonstadion und an der Rennschlittenbahn fortgesetzt. Die Investitionen dafür belaufen sich auf 60 Millionen Euro, den Großteil – 51 Millionen Euro – trägt das Land Thüringen.