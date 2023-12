Wintersport Lisa Buckwitz gewinnt Monobob-Weltcup in Innsbruck

Innsbruck Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen hat den Monobob-Weltcup in Innsbruck/Igls gewonnen.

Die Olympiasiegerin von Pyeongchang setzte sich am Freitag auf dem Olympia-Eiskanal am Patscherkofel dank zweier Laufbestzeiten mit 0,25 Sekunden Vorsprung vor der Australierin Breeana Walker durch. Dritte wurde Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte vom BSC Winterberg.

„Ich bin super happy, letzte Saison bin ich auch hier Erste geworden. Im zweiten Lauf hatte ich Probleme in Kurve neun, aber am Ende hat es noch gereicht“, sagte Buckwitz, die am Samstag bei nächsten Monobob-Rennen den Sieg-Hattrick schaffen könnte. Allerdings möchte sie da eine andere Kufe testen.

Testen möchte auch Laura Nolte. „So ein Doppelrennen kann man super dafür nutzen“, sagte die Pilotin und war selbst überrascht vom Podestplatz: „In Innsbruck kommt es ja so krass auf den Start drauf an, daher bin ich sehr zufrieden.“ Die Wiesbadenerin Kim Kalicki verzichtete auf den zweiten Durchgang, da sie sich im ersten Durchgang verletzte. Cheftrainer René Spies hofft, dass es wenigstens am Sonntag für das Rennen im Zweierbob reicht.