Rodler Max Langenhan setzte sich in Winterberg durch.

Weltcup Rodler Langenhan gewinnt in Winterberg - Loch Dritter

Winterberg Vize-Weltmeister Max Langenhan hat beim Rodel-Weltcup in Winterberg den Einsitzer-Wettbewerb gewonnen. Der 23-Jährige aus Friedrichroda setzte sich in 1:45,687 Minuten vor dem österreichischen Weltmeister Jonas Müller (+0,300 Sekunden) und Felix Loch durch.

Dem dreimaligen Olympiasieger aus Berchtesgaden gelang dank einer starken Aufholjagd noch der Sprung auf das Podium. Der Rekordweltmeister lag nach den beiden Läufen 0,322 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. „Mit Platz drei habe ich das Maximale rausgeholt“, sagte der gesundheitlich angeschlagene Loch im ZDF.

Loch hat nach neun von zwölf Rennen noch Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Der 33-Jährige liegt mit 566 Punkten 99 Zähler hinter dem Italiener Dominik Fischnaller (665). „Der Dominik ist schon ein paar Punkte vorne. Es wird wirklich zäh, dass ich den noch kriege. Wenn am Ende der zweite Platz da steht, kann ich megahappy sein. So gehe ich die nächsten Rennen an und versuche einfach, noch drei schöne Rennen zu haben“, sagte Loch. Dreihundert Weltcup-Punkte werden bis zum Saisonende noch vergeben.