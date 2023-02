Skicrosserin Maier holt Podestplatz auf der Reiteralm

Fuhr in Österreich auf das Podium: Daniela Maier.

Reiteralm Skicrosserin Daniela Maier ist beim ersten von zwei Weltcups auf der Reiteralm in dieser Woche auf das Podest gefahren. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin vom SC Urach belegte in Österreich Rang drei.

Es war ihr vierter Podestplatz in der laufenden Saison. Auf Platz eins raste erneut die übermächtige Schwedin Sandra Näslund. Für die Olympiasiegerin von Peking war es bereits der 16. Weltcup-Erfolg in Serie.

Bei den Männern fuhr Florian Wilmsmann vom TSV Hartpenning als bester Deutscher auf Platz fünf. Der Sieg ging an den Schweden David Mobärg. Am Freitag stehen auf der Reiteralm die nächsten Rennen an.