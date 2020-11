Sophia Griebel: Mit Kaffeemaschine und Mentaltrainerin zum Weltcup-Startplatz

Winterberg. Die Oberhoferin Sophia Griebel kämpft am Samstag bei den deutschen Skeleton-Meisterschaften um einen Weltcup-Platz. Wie viel Anteil ihre Mentaltrainerin an den Vorbereitungen hat.

Am kommenden Samstag gilt es für Skeleton-Pilotin Sophia Griebel (RT Suhl). Bei den deutschen Meisterschaften in Winterberg werden die zwei offenen nationalen Weltcup-Startplätze vergeben. Die 30 Jahre alte Oberhoferin sprach über den Druck, ihre Mentaltrainerin und einen besonderen Winter unter Hygieneregeln.

Wie ist die Ausgangsposition vor dem letzten Selektionsrennen?

Ich muss vor Jacqueline Lölling einkommen, dann bin ich im Weltcup dabei. Hannah Neise führt nach ihren zwei Siegen in Altenburg und Platz zwei in Sigulda.

Sie hatten sich von Rennen zu Rennen gesteigert, kamen zuletzt im lettischen Sigulda hinter der bereits nominierten Weltmeisterin Tina Hermann ein. Wie ist die Form?

Ich bin zufrieden. Beim ersten Rennen in Altenburg hatten „Schacka“ und ich Pech mit dem Wetter und der Kufenwahl. In der zweiten Ausscheidung machte ich einen schweren Fehler im zweiten Lauf. In Sigulda reichte es trotz Fehler kurz vorm Ziel. Nun muss ich in Winterberg endlich zwei sehr gute Läufe runterbringen.

Ist das bei Ihnen Nervensache?

Ich bin in diesem Winter mental besser drauf und kann mit dem Druck umgehen.

Haben Sie sich Hilfe geholt?

Ja, ich arbeite mit Tanja Damaske, einer Mentaltrainerin und ehemaligen Weltklasse-Speerwerferin zusammen. Sie hat mir sehr geholfen. Ich muss mehr nachdenken, darf aber nicht zu viel überlegen, um die Intuition nicht zu verlieren. Ich spreche jetzt innerlich in mich hinein, in welcher Kurve ich wann welchen Muskel ansteuern muss.

Ihr langjähriger Trainer Christian Baude ist jetzt Bundestrainer in der Zentrale in Berchtesgaden. Gibt er Ihnen noch Ratschläge?

Christian fehlt mir schon, aber natürlich kann ich mich an ihn wenden. Bei der Selektion hält er sich zurück. Er will keinen bevorteilen.

Wie gut ist Ihr neuer Mechaniker und der neue Schlitten?

Wolfram Lösch aus Leipzig hat den Skeleton auch für unseren Oberhofer Weltmeister Christopher Grotheer neu gebaut und ich habe mich gleich wohlgefühlt. Daran liegt es also nicht, wenn ich am Samstag nicht schnell genug fahren sollte.

Ist ihr Start zufriedenstellend?

Ein Zehntel schneller wäre schön. Aber ich bin mit Hilfe meines Oberhofer Athletik-Trainers Michael Höhne gut in Schuss und am Start schneller als meine direkten Konkurrentinnen.

Was passiert, wenn Lölling schneller ist als sie?

Dann muss ich eben im ICC-Cup gut fahren und hoffen, dass ich meine Weltcup-Chance später erhalte.

Wie oft wurden Sie eigentlich schon auf Corona getestet?

Am Montag war es der sechste Test. Egal wo wir hinreisen, wir werden zuvor überprüft. Wir wohnen auch nicht mehr alle im gleichen Hotel. Wir Thüringer sind mit den Sachsen zusammen. Dann gibt es eine NRW- und eine Bayern-Gruppe.

Sie leben in einer „Blase“?

Na fast. Wir halten Abstand. Café-Besuche oder Shopping sind unerwünscht. Ich habe jetzt meinen halben Haushalt immer dabei. Sogar die Kaffeemaschine.

