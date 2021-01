Standortbestimmung für Thüringer Biathlon-Nachwuchs

Benjamin Menz vom SV Motor Tambach-Dietharz gewann am Samstag das Einzelrennen über 12,5 Kilometer in der Altersklasse Jugend.

Oberhof. In Oberhof testen die jungen Wintersportler aus Thüringen ihre Form in internen Wettkämpfen.

Voller Akribie hatten die Organisatoren vom Deutschen Ski-Verband die internen Testwettkämpfe des Biathlon-Nachwuchses in Oberhof vorbereitet. Strenges Hygienekonzept, der Nachweis eines negativen PCR-Tests für alle Beteiligten, um eine Akkreditierung zu bekommen, und keine Zuschauer – die gesundheitliche Sicherheit aller stand bei der Austragung im Vordergrund.

Auch sportlich hatte der zweitätige Wettkampf durchaus Relevanz. Die aktuelle Form gibt den Trainern Aufschluss darüber, wer in Betracht für die vom 27. Februar bis 7. März in Obertilliach/Österreich stattfindende Biathlon-WM der Junioren und Jugend kommt.

Am Wochenende waren in Oberhof gleich mehrere Athleten aus der Region am Start. Neben einem Quartett vom SV Frankenhain, bestehend aus den Barchewitz-Brüdern Max und Oscar, Lars-Erik Weick und Natalie Keller, nahmen auch Tim Wolter vom Luisenthaler SV sowie Hendrik Rudolph und Benjamin Menz vom SV Motor Tambach-Dietharz teil. Juniorin Keller holte in den zwei Rennen mit Platz fünf und acht in der Gesamtwertung gute Platzierungen und positionierte sich im vorderen Teilnehmerfeld.

Die Herren/Junioren hatten am Samstag 15 Kilometer zu bewältigen. Gut in Szene setzte sich Weick, der im Gesamtklassement Fünfter wurde. Oscar Barchewitz landete mit Rang 16 einen Platz vor seinem älteren Bruder Max und dicht gefolgt von Wolter (19) und Rudolph (21), die wie Oscar bei den Junioren starten. Menz, der in der Kategorie Jugend die 12,5 km in Angriff nahm, gefiel mit einer starken Vorstellung und siegte.

Das Sprintrennen über 10 km vereinte derweil alle drei Altersklassen, wobei in der Gesamtwertung Weick auf einem geteilten vierten Platz ins Ziel kam. Max Barchewitz überquerte die Linie als Achter, Oscar Barchewitz und Menz teilten sich Rang 24. Der gesundheitlich etwas angeschlagene Rudolph ließ aus.