Über die Anfänge des Wintersports in Oberhof

Die internationalen Wettkämpfe im Rodeln und Biathlon in diesem Winter in Oberhof sind Anlass, einmal genauer in die Geschichte des Thüringer Wintersports zu schauen. Leider wurde vor wenigen Jahren eine der umfangreichsten Sammlungen dazu, das Wintersportmuseum in Oberhof, aufgelöst, ohne seine wertvollen Bestände digital oder gedruckt zu publizieren. Es gibt aber eine recht beeindruckende Chronik des Thüringer Skisports von Roland Sänger von 1995. Auch in dem im 2000 erschienenen „Who is who des Rennsteiglaufs“ sind einige Daten zur Wintersportgeschichte des Thüringer Waldes, besonders auf dem Rennsteig, veröffentlicht worden.

Bereits um 1800 beschäftigte sich der Begründer des modernen Schulsports, Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1754 bis 1834), mit dem Skilaufen. Er untersuchte einschlägige Veröffentlichungen dazu aus Skandinavien und nahm das „Schneelaufen“ in sein Buch „Gymnastik für die Jugend“ mit auf, nachdem er 1795 sich zwei Schneeschuhe bauen ließ und ausprobiert hatte. Die Kenntnis über diese Versuche gingen aber verloren, wie überhaupt die Bedeutung von GutsMuths für die Entwicklung eines systematischen Sporttreibens vernachlässigt wurde. Das „Turnen“, das von Friedrich Ludwig Jahn auf GutsMuths Erkenntnissen weiterentwickelt und modifiziert wurde, dominierte lange auch die Sportgeschichtsschreibung.

Nach Roland Sänger sollen um 1883/1884 erste Skilaufversuche von Erfurt und anderen Orten im Thüringer Wald ausgegangen sein. Um 1900 schossen dann innerhalb kürzester Zeit von Lauscha bis nach Eisenach Wintersportvereine aus dem Boden. In Oberhof wurde ein Wintersportverein 1904 gegründet. Einer der Initiatoren war der Badearzt Dr. Curt Weithaas, der in der Folge zum „Motor“ des Wintersports in Oberhof wurde. Er konnte bei der Gründung eines Thüringer Wintersportvereins 1905 mit der Unterstützung „seines“ Herzogs Carl Eduard von Sachsen Coburg-Gotha (1884 bis 1954) rechnen.

Nach dem Bau des Brandleitetunnels 1884 und damit dem Anschluss Oberhofs an das Eisenbahnnetz entwickelte sich der Ort rasch zu einem „mondänen“ Luftkurort, was auch durch den Besuch des kaiserlichen Kronprinzen Wilhelm II. (1859 bis 1941) positiv beeinflusst wurde. Es wurde „schick“, dort, wo der zukünftige Kaiser rodelte und Bob gefahren ist, im Winter hinzureisen. Ein kleines Jagdschloss des Herzogs diente anfangs hochrangigen Gästen als Unterkunft, bevor ab 1894 ein Bauboom einsetzte, der für den Bau von modernsten Hotels verantwortlich war.

Oberhof gehörte damals zum Herzogtum Sachsen Coburg-Gotha, das seit 1900 von Carl Eduard regiert wurde. Der Enkel der englischen Königin Viktoria ist in England aufgewachsen, bevor er als Thronfolger nach Gotha kam. Er war auf Grund seiner Erziehung mit den „Sports“, wie man damals alle Sportarten, die nicht zu den deutschen Turnern gehörten, nannte, vertraut. In England hatten bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Fußball, Leichtathletik, Hockey, Tennis und andere Sportarten einen raschen Aufschwung genommen. Deren Förderung durch Carl Eduard kann man an vielen Beispielen belegen. Besonders lag ihm dabei der Wintersport und die Förderung von Oberhof als „nationales“ Wintersportzentrum am Herzen, was sicher auch wirtschaftliche Gründe hatte, entstand doch hier ein erstes gezielt entwickeltes Wintersport-Fremdenverkehrszentrum in Thüringen. Daher unterstützte er die Gründung eines Oberhofer Wintersportvereins (1904) durch den ortsansässiger Curt Weidhaas. Carl Eduard übernahm auch das Protektorat bei der Gründung des Thüringer Wintersport-Verbands (1905), der sich als Dachverband entsprechender Vereine in Thüringen konstituiert hatte.

Bei dessen Gründung schlossen sich acht Ortsgruppen mit 203 Mitgliedern an. Als Ehrenmitglied dieses Vereins, der sich neben dem Skisport auch dem Rodeln, Bobfahren, Schlittschuhlaufen und Eishockey widmete, wird der Weimarer Großherzog Wilhelm Ernst (1876 bis 1923) benannt. Seine Motivation dürfte vor allem an der Nähe einiger seiner Landesteile, wie Ilmenau, Stützerbach, Ruhla und Eisenach zu den Wintersportgebieten im Thüringer Wald zu suchen sein. Gerade in Eisenach gab es einige sehr frühe Initiatoren bei der Einführung des Skisports in Thüringen, darunter der Rennsteigrekordwanderer Max Raebel, der in Weimar am Konservatorium Musik studiert hatte. Daneben beanspruchen die Ilmenauer (1900) für sich, dass sie nach Zella-Mehlis (1897) der zweite Wintersportverein in Thüringen gewesen sind. Für Zella-Mehlis soll ein Schwede und für Ilmenau norwegische Studenten die ersten Skier mitgebracht haben.

Eine nach kontroversen Diskussionen beschlossene Festlegung des Thüringer Wintersport-Verbands 1905 war, dass jährlich ein Wintersportfest immer in Oberhof organisiert wird, sozusagen eine Art Landesmeisterschaften. Daraufhin waren vier, der bei der Gründungsversammlung anwesenden zwölf Wintersportvereine gleich wieder ausgetreten, so dass, wie oben genannt, acht Vereine übrig blieben. Die im Rahmen der ersten Mitgliederversammlung am 22. Januar 1905 in Oberhof organisierten Skiwettkämpfe waren der Auslöser und das Modell für weitere Wintersportfeste. Es gab damals drei „Langrennen“ (Skilangläufe) über drei Kilometer für Herren, über zwei Kilometer für Damen und einen Kilometer für Kinder und Jugendliche. Dazu wurde ein offizielles Bobrennen ausgetragen.

Die norwegischen Teilnehmer an dem ersten Wintersport-Fest des Thüringer Wintersport-Verbandes. 1. Sverre Nergaard, Sieger in der Skilauf-Meisterschaft von Thüringen. 2. Erling Jenssen, Trondheim. 3. Bjarne Vig. 4. Oberleutnant Gröndahl, Leiter des Skilauf-Kurses in Thüringen. 5. Leutnant Sättem, 6. Hjalmar Nilssen, Trondheim. 7. Christopher Robsahm, Christiania, Sieger im Rennsteigrennen und in der Sprunglaufmeisterschaft von Thüringen. 8. Edward Five, Zweiter in der Skilauf-Meisterschaft von Thüringen. Foto: Sammlung Kremer

Eine der ersten Maßnahmen des Thüringer Wintersport-Verbands nach seiner Gründung war das Entsenden einer Delegation nach Norwegen, um Skilehrer als „Entwicklungshelfer“ zu gewinnen. Dies gelang, und Anfang Februar 1906 kamen acht Norweger zum Wintersportfest nach Oberhof, führten hier sowie an anderen Orten Lehrgänge durch und nahmen an Wettkämpfen teil. In einem ausführlichen Artikel in der Sportzeitschrift „Sport im Bild“ aus Berlin gibt es sogar ein Foto und die Namen aller acht Norweger.

Ausgeschrieben waren zum I. Wintersportfest 1906: Skilangläufe, Abfahrts- und Torläufe, Sprunglauf, Rodel- und Bobwettbewerbe sowie ein Art Kunstwettbewerb für Schneeplastiken. Der Ablauf lässt sich dank einiger Zeitungsartikel, die das Stadtarchiv Gotha herausgesucht hat, genau beschreiben.

In der Woche vor den Wettkämpfen wurden im gesamten Ort Schneeplastiken geschaffen, darunter zwei kolossale Sphinxen an der Einfahrt zum herzoglichen Jagdschloss. Zwei Weimarer Kunststudenten des 1905 nach Weimar an die Großherzogliche Kunsthochschule berufenen Bildhauers Adolf Brütt , waren dabei im Einsatz. In einer Zeitungsnotiz dazu steht: „Überall regen sich fleißige Hände. Selbst die Damen bauen eifrig mit“. Als Hauptlauf des Wintersportfestes kann man den Rennsteigskilauf ansehen, der am Samstagvormittag stattfand. Wieviel Thüringer Läufer an den Start gingen, konnte noch nicht ermittelt werden.

Die Zeitschrift „Sport im Bild“ schrieb: „Einer der besten Skiläufer Norwegens und Mitglied des Skiklub Virding in Christiania zeigte im Rennsteigrennen welche Schnelligkeit ein geübter Läufer auf Schneeschuhen zu erreichen vermag; er legte die 27,5 km lange Strecke in zwei Stunden 32 Min. 50 Sek. zurück und lief also in der Stunde durchschnittlich 11 km. Hieran erkennt man so recht den ungeheuren praktischen Wert der Skier; ein Fußgänger beispielsweise würde zur Bewältigung desselben Weges, der nur durch eine vorher gelaufene Spur gekennzeichnet war, sicherlich 10 bis 12 Stunden, wenn nicht noch mehr, gebraucht haben. Zweiter im Rennen wurde Jenssen-Trondheim in 2 Stunden 35 Minuten und 50 Sek., Lothar Malsch aus Meiningen (nach anderen Zeitungsberichten aus Steinbach) benötigte drei Stunden eine Minute.“ Für den Sieg bekam Christopher Robsam den Wartburgbecher. Die Strecke führte vom kleinen Inselberg nach Oberhof und wurde zur Traditionsstrecke des Rennsteig-Skilaufs. Dieser Lauf fand im Wesentlichen bis in die Gegenwart seine Fortsetzung, sofern es die Schneeverhältnisse zuließen. Allerdings wurde die Strecke wiederholt modifiziert und in den letzten Jahren als eine Art Rundkurs mit Start und Ziel in Oberhof organisiert. Zeitweilig gab es sogar eine Verlängerung des Rennsteig-Skilaufs, die vom Grenzadler weiter zur Schmücke und zurück führte und dann 50 km lang war.

Der Norweger Erling Jennsen beim Sprunglauf. Foto: Sammlung Kremer

Zurück zum Wintersportfest: Am Nachmittag des ersten Tages gab es das „Militärrennen des 95. Infanterie-Regiments“ über neun Kilometer, an dem sich vier Unteroffiziere beteiligten. Sieger wurde der Unteroffizier Lipp in 1:35:10. Von den vier Teilnehmern hatten sich zwei verlaufen. Danach fand das Thüringer Verbandsrennen für Berglauf über neun Kilometer mit fünf Startern statt. Sieger wurde Rudolf Köhler aus Gotha in 1:12:57, Zweiter Hermann Höfer-Igelshieb. Im „Verbandslaufrennen“ um die Meisterschaft von Thüringen über 15 Kilometer starteten nur fünf Norweger. Die zwei gemeldeten Thüringer traten nicht an. Erster wurde Sveere Neergearud, der für den Sportklub Erfurt startete, in 1:42:50, Zweiter Edward Five aus Trontheim. Jenssen, der vom Frührennen (Platz zwei) ebenso wie Robsam (Sieger am Vormittag) über 27 km wohl an den Start gingen, kamen aber nicht ins Ziel.

Im norwegischen Skiweitsprung am Sonntag siegte Robsam vor Sättem und Vig. Es waren auch hier nur Norweger an den Start gegangen. Im „Sport im Bild“ kann man dazu lesen: „Hatte man in diesen Wettkämpfen die Ausdauer und Energie der Läufer beobachten können, so bot das Wettspringen auf der Sprungschanze Gelegenheit, die vollendete Kunstfertigkeit und Grazie der Norweger zu bewundern. Die Anlage der Sprungschanze bei Oberhof ist nach Ansicht der Norweger derartig, daß einerseits so weite Sprünge, wie z. B. auf dem Holmenkollen und anderen norwegischen Sprunghügeln, nicht erzielt werden können, andererseits schon eine große Geschicklichkeit dazu gehört beim Niederspringen nicht zu fallen…Wahre Begeisterung erregte es, als die Norweger zum Schluss zu Zweien und Dreien sprangen, Hand in Hand durch die Luft schwebten und in eleganter Haltung bergab fuhren.“

Auf dem Foto im „Sport im Bild“ vom Zweisitzer-Wettrodeln sind Fräulein C. Seelemann und Gräfin Wedel zu sehen, deren Platzierung aber nicht überliefert ist. Foto: Sammlung Kremer

Für die Damen gab es ein „Rennen“ um die goldene Rose von Erfurt. Hier siegte Fräulein Toni Reinhard-Oberhof, vor Fräulein Ella Stürcke-Erfurt und Liddy Quack-Oberhof. Dass es sich bei dem „Damenrennen“ um einen Abfahrtslauf bzw. Torlauf ohne Zeitnahme handelte, kann man aus dem Bericht vom „Sport im Bild“ schlussfolgern: „… für die Damen war ein besonderes Rennen in Gestalt zweier Abfahrten eingelegt, bei denen nicht das wirkliche Können im praktischen Laufen, sondern allein Haltung und Stil gewertet wurden. Eine wirkliche Prüfung wäre vielleicht mehr am Platze gewesen.“ Bei den Rodel und Bobwettbewerben am Sonntag sind die Streckenlängen und gefahrenen Zeiten bemerkenswert. Auch dass es hier offensichtlich keine Trennung nach Geschlechtern gab, sondern Männer, Frauen und Mix gemeinsam gewertet wurden. Im Zweisitzer-Rennen gingen Frl. Stärcker und Herr Werckmeister als erste durchs Ziel. Sie brauchten für die vier Kilometer lange Strecke fünf Minuten und 54 Sekunden. Zweite wurden Fräulein Schlüter und Kurt Schlüter-Oberhof und Dritte Dr. von Brosin-Brosin.

Im Meisterschaftsrodeln (Einer) erwarb Heuthardt-Leipzig als erster mit 14 Minuten den goldenen Schneestern. Benary, ein bekannter Samenhändler aus Erfurt, ging mit 15 Minuten als Zweiter durchs Ziel. Von den drei Bobsleighs, die zum Rennen an den Start gingen, siegte der „Deutsche Michel“ mit neun Minuten und 55 Sekunden über zwei Kilometer.

Der „Deutsche Michel“, der Sieger im Bobsleigh-Rennen; von links nach rechts: stud. phil. Günther Werckmeister aus Jena (Steuermann), Frl. Stürcke (Erfurt), Herr Gontard, Herr Naumann, Dr. Giusti (Bremen). Foto: Sammlung Kremer

Besonders wurde in Zeitungsberichten angemerkt, dass bei den Wettkämpfen auch viele Jugendliche anwesend waren, so aus den Nachbarorten Ohrdruf und Zella-Mehlis. Der Landrat von Schmalkalden Heinrich von Hagen (1857 bis 1929), der zu den Gründern des Thüringer Wintersport-Verbands gehörte, war mit einer Jugendabteilung gekommen, ebenso wie die Erziehungsanstalt des Reformpädagogen Hermann Lietz aus Haubinda.

Zum Schluss des Wintersportfestes gab es noch eine Wolfsjagd auf Skiern, bei der sich Robsam als Wolf zur Verfügung stellte, der gefangen werden musste. Die Wettbewerbe wurden mit einer Dorfkirmes und einem Kommers kulturell umrahmt, „… bei denen zwölf liebliche Oberhöferinnen in echter Tracht und mit alten Schmuckstücken einen alten Bauernreigen tanzten“. Am Montag gab es dann noch ein Jagdfrühstück auf der Schmücke.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die beiden Hauptorganisatoren der Referendar Schwenger, Sportwart des Thüringer Wintersport-Verbandes und Dr. Weidhaas-Oberhof ein anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt hatten. Trotz Absage der Deutschen Reichsbahn, keine Sonderzüge bereitzustellen, waren an allen drei Tagen zahlreiche Zuschauer anwesend. Das Herzogspaar ließ es sich nicht nehmen, an fast allen Wettbewerben mit dem „Hofstaat“ als Zuschauer zugegen zu sein. Am Freitag hatten sie sich sogar im Bob- und Rodelfahren versucht. Die Zahl der teilnehmenden Thüringer hielt sich in Grenzen und kann bei den Skiläufen zehn nicht überstiegen haben. Für das Rodeln und Bobfahren sind keine genaueren Aussagen möglich.

Bis 1921 fand dann mit Ausnahme in der Zeit des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) dieses Wintersportfest regelmäßig statt. Oberhof entwickelte sich durch den Bau einer Rodelbahn und einer Sprungschanze zunehmend auch zu einem international gerne besuchten Wettkampfort, welcher nach 1945 weiter an Popularität gewann. Dafür verantwortlich war besonders die enge Bindung des Staatschefs der DDR, Walter Ulbricht zu Oberhof, der für eine systematische Förderung Sorge trug, worauf noch heute teilweise der Ruhm Oberhofs als Wintersportzentrum zurückgeht.