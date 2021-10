Edelmetall verpasst, trotzdem gut gefahren: Ludwig Mannhardt holt sich in Altenberg Rang vier.

Zwei Podestplätze für Thüringer Skeleton-Piloten in Altenberg

Altenberg. In Abwesenheit des deutschen Weltcup-Teams fand in Altenberg die Deutsche Skeleton-Meisterschaft als Start in die Saison 2021/22 statt. Lukas Nydegger gewann dabei vor Stefan Röttig.

Der Thüringer Skeleton-Nachwuchs hat bei den deutschen Meisterschaften in Altenburg Silber und Bronze geholt. In Abwesenheit der Topfahrer, die in China die Olympiabahn testen, kam Frankenhains Stefan Röttig auf Rang zwei hinter Lukas Nydegger (Berchtesgaden). Ludwig Mannhardt (Steinbach-Hallenberg) wurde Vierter.

Bei den Frauen fuhr Hanna Staub (Sonneberg) auf Rang drei. Es siegte Susanne Kreher (Altenberg).