Es bleibt weiter wie es ist. Der SC Heiligenstadt kam in der Fußball-Verbandsliga nicht über ein 1:1 (1:1) bei Blau-Weiß Bad Frankenhausen hinaus und ist nach sechs Spielen als einziges Team noch ohne Saisonerfolg, erzielte erst fünf Treffer.

Die Eichsfelder waren noch nicht richtig in der Partie, da lagen sie schon zurück. Völlig frei tauchte Kevin Weber (5.) vor Christoph Sternadel auf und ließ dem souveränen Schlussmann bei seinem Flachschuss keine Chance. Danach übernahmen die Schützlinge von Trainer Ronny Löwentraut, der aufgrund der Abstinenz von Ivan Peric und Giulian Thunert die Abwehrexperten Nico Berger und Jan Hausner im Angriff und Mittelfeld aufbot, das Kommando. Aber wie bereits in den vergangenen überlegen geführten Partien fehlte es an der nötigen Konsequenz im Abschluss, wurden gute Möglichkeiten nicht genutzt.

Sternadel hält Handelfmeter

Zudem beklagte der 42-jährige Coach, dass der ansonsten souveräne Referee Sebastian Blasse seiner Elf bei einem Foul an den verkappten Maximilian Lerch keinen Strafstoß zusprach. Den verhängte der Erfurter zurecht kurze Zeit später, als dem verlässlichen Innenverteidiger Kai Rhöse ein Handspiel über Schulter- höhe unterlief. Allerdings verhinderte Sternadel mit seiner Parade das verhängnisvolle 0:2, hielt den nicht sehr platzierten Schuss von Peet Schmidt souverän im Nachfassen.

Ein gutes Händchen bewies der Heiligenstädter Coach, der vor einigen Tagen seinen 42. Geburtstag feierte, mit der Einwechslung von Alexander Rohner für den glücklos agierenden Maximilian Henkel. Der Uderaner war zwei Minuten auf dem sehr holprigen und schwer zu bespielbaren Rasen, als er mit seinem ersten Ballkontakt eine Hereingabe von Rechtsverteidiger Georg Kränzel aus Nahdistanz über die Linie drückte.

Gleichstand aus Gästesicht zu wenig

Allerdings war der Gleichstand aus Gästesicht zu wenig zur Halbzeit, denn Lerch, Berger, Sebastian Möhlhenrich, Florian Schröter und Martin Heinevetter vergaben ihre Chancen oder scheiterten am nicht immer sicheren Torhüter Tobias Tiffert. Auf der Gegenseite wurde Sternadel nur bei einem Freistoß von Steven Halusa geprüft.

Nach dem Wiederanpfiff agierten die Hausherren aggressiver, bauten durch die eingewechselten Daniel Hinsche – scheiterte zweimal mit Volleyschüssen am guten Sternadel – und dem wendigen Niklas Hennig wesentlich mehr Druck auf. Glück hatten die Heiligenstädter, als Florian Cepa aus günstiger Position nur das Außennetz traf.

Die größte Chance zum Siegtreffer für die Badestädter besaß der Ex-Profi Carsten Kammlott, der ansonsten kaum in Erscheinung trat und bei der Heiligenstädter Abwehr gut aufgehoben war. Als er das einzige Mal entwischt war und frei vor Sternadel auftauchte, setzte er das runde Leder über den Querbalken.

Rohner-Freistoß an die Querlatte

In der Schlussphase setzte Löwentraut voll auf die Offensive, brachte mit dem jungen Adrian Wilhelm und Amat Bah für den nach einer Krankheit kräftemäig abbauenden Florian Schröter und Sebastian Möhlhenrich zwei Stürmer. Aber mehr als einen Freistoß von Rohner an die Querlatte, bei dem Schlussmann Tiffert sehr schlecht aussah und Glück hatte, dass Berger den Abpraller nicht verwandelte, sprang nicht heraus.

Aufregung gab es noch kurz vor Schluss, als Rohner im Luftduell mit Tiffert zusammenprallte und beide verletzt liegen blieben, Blasse ein Foul des Eichsfelder sah und damit ein 1:2 im Nachschuss verhinderte. „Der Keeper hatte den Ball schon zwischen den Händen“, begründete der Unparteiische seine Entscheidung.

„Wir haben erneut zwei Punkte liegen gelassen“, sagte ein sichtlich enttäuschter Ronny Löwentraut, während sein Gegenüber Silvio Beer von „einem aufgrund der Steigerung seiner Elf nach der Pause verdienten Remis gegen einen spielerische starken Gegner“ sprach.