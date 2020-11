Sie sind ein verschworener Haufen auf und abseits des Platzes. Die Brüder Maciej, Michal, Mariusz und Mateusz Wolanski, Torwart Norbert Baran sowie die Abwehrspieler Adrian Konrad und Rafal Kleinschmidt bilden das siebenköpfige polnische Gerüst bei Fußball-Verbandsligist FC Wacker Teistungen. „Das sind alles einwandfreie Jungs“, schwärmt ihr Trainer Volker Reinhardt, der den FC Wacker Anfang des Jahres übernahm.

Die Polen bringen neben ihrer fußballerischen Klasse auch eine Menge Erfahrung und Routine mit auf den Platz. Torjäger Maciej Wolanski ist mit seinen 24 Jahren mit Abstand der Jüngste. „Er ist in dieser Hinsicht unser Küken“, sagt Reinhardt mit einem Augenzwinkern.

Kein altes Eisen

Seine polnischen Teamkollegen Baran (38 Jahre), Mateusz Wolanski, Kleinschmidt (beide 35) sowie Konrad, Michal und Mariusz Wolanski (alle 34) befinden sich bereits im fortgeschrittenen Fußballalter – zum alten Eisen gehören sie jedoch noch lange nicht. „Für mich zählt nicht das Alter, sondern die Qualität“, betont Reinhardt.

Und die bringen alle mit. Und zwar sowohl sportlich als auch menschlich. „Sie kümmern sich auch unheimlich um die Mitspieler. Wir sind wie eine echte Familie. Ich kann mir keine bessere Mannschaft für mich als Trainer vorstellen“, schwärmt Reinhardt.

In Polen hochklassig gespielt

Gleich sieben Akteure spielten bereits früher in Polen zusammen. Bei Wisloca Debica liefen bis auf Baran alle gemeinsam für ihr Team – das übrigens auch in den Teistunger Vereinsfarben grün-weiß spielt - in der dritten polnischen Liga, der vierthöchsten nationalen Spielklasse, auf.

Baran hütete einst gar in der ersten polnischen Liga sein Gehäuse. „Für mich ist das der beste Torhüter der Liga und ein absolut positiver Typ, auch neben dem Platz. Unserem jungen Keeper Niklas Rausch kann gar nichts besseres passieren, als von ihm lernen zu können“, schwärmt Reinhardt.

Wie sehr die polnischen Fußballer mit ihrem Verein verbunden sind, zeigt die Tatsache, dass alle – trotz sicherlich einiger lukrativer Angebote – stets Teistungen die Treue hielten und in Deutschland bislang für keinen anderen Verein gespielt haben.

Von Kreisoberliga in Verbandsliga

Kleinschmidt und Mateusz Wolanski schlossen sich 2012 dem FC Wacker an. An die ersten Einheiten unter dem damaligen Trainer Helmut Latermann erinnern sich beide noch heute gut. Zahlreichen Steigerungsläufen von einem Strafraum zum anderen und wieder zurück folgten noch andere intensive Übungen und ein Abschlussspiel. „Für uns war das normal, wir kannten dieses Pensum aus Polen. Aber beim nächsten Training waren statt 16 nur noch sechs Mann da“, blickt Kleinschmidt mit einem Schmunzeln zurück.

Mit den Jahren stießen auch die anderen Polen hinzu und Teistungen stieg von der Kreisoberliga über die Landesklasse bis in die Thüringenliga auf. „Damals habe ich gesagt, dass wir die beste Mannschaft im Eichsfeld werden wollen“, sagt Kleinschmidt, für seinen Coach Reinhardt ein Außenverteidiger der Extraklasse und für seine Kollegen „eine Maschine“. „Im Training will beim Eins-gegen-eins keiner gegen ihn spielen“, verrät Mateusz Wolanski, der Reinhardt als Co-Trainer unterstützt.

Das haben die Teistunger inzwischen geschafft, nimmt man die aktuelle Tabelle als Maßstab. Als Siebter steht das Reinhardt-Team klar vor dem lokalen Rivalen SC Heiligenstadt, der lediglich Rang 16 einnimmt.

Als alleinige Erfolgsgaranten wollen sich sich Polen im Teistunger Dress aber nicht sehen. „Wir sind nur so stark wie der Rest des Teams“, sagt Mateusz. Und Kleinschmidt ergänzt: „Auch die anderen in der Mannschaft sind super Fußballer und haben eine hohe Qualität. Ich glaube, wir können im oberen Bereich mitspielen.“

Torjäger mag die Härte des Gegners

Geht es um die entscheidenden Tore, dann hat sehr oft Maciej Wolanski seine flinken Füße im Spiel. Der 24-Jährige erzielte in der vergangenen Saison die meisten Treffer (10) und hat trotz langwieriger Achillessehnenproblemen auch in dieser Serie schon wieder fünfmal ins Schwarze getroffen.

Der Real Madrid-Anhänger und Premier-League-Fan, der früher im Mittelfeld auflief, absolvierte in der U15 und U17 Lehrgänge mit der polnischen Landesauswahl und trainierte als Youngster mit dem Männerteam des Erstligisten Gornik Zabrze. Als 18-Jähriger machte er unter dem späteren Nationaltrainer Adam Nawalka in der Vorbereitung sogar alle Testpartien mit.

„Das war meine beste Zeit“, erinnert er sich. Ein Bänderriss und das Aus seines damaligen Coaches verhinderten wahrscheinlich mehr. „Sonst hätten wir ihn bestimmt in der ersten Liga gesehen“, ist sich Bruder Mateusz, der zwischendurch eineinhalb Jahre für den damaligen niedersächsischen Bezirksligisten SV Germania Breitenberg auflief, sicher.

Als giftiger Angreifer muss Maciej oft viel einstecken - körperlich und verbal. „Aber das mag ich. Wenn die Gegenspieler zur Sache gehen, motiviert mich das noch mehr“, versichert der treffsichere Stürmer, der auch sein früher oft zu ungestümes Wesen inzwischen besser im Griff hat.

Attacken der Gegner oder Schmährufe der gegnerischen Anhänger kennen die Polen in Diensten Teistungens aus dem Ligaalltag. „Das ist aber besser geworden als früher“, sagt Spielmacher Michal, der genau wie sein Zwillingsbruder Mariusz für seine Freistöße („Die haben wir früher nach der Schule oft geübt“) bekannt und gefürchtet ist.

„Weiterspielen, bis ich 50 bin“

Ihre Muttersprache nutzen die Polen, die bis auf den in Duderstadt wohnenden Baran alle in Teistungen leben, auch, um sich auf dem Spielfeld zu verständigen und sich so einen Vorteil zu verschaffen. „Dann sage ich Mariusz zum Beispiel, ob die Flanke kurz oder lang kommen soll“, sagt Mateusz.

Die Kommunikation auf Polnisch gefällt auf dem Feld aber nicht jedem. „Einmal ist ein Schiedsrichter in der Halbzeit zu uns gekommen und hat uns mit gelben Karten gedroht, wenn wir uns weiter auf polnisch unterhalten“, erinnert sich Mateusz.

Auch wenn die eine oder andere Verletzung – bei Mariusz rissen schon dreimal die Kreuzbänder – den polnischen Routiniers im Team bereits zugesetzt hat, wollen sie noch lange für Wacker weiterspielen. „Bis ich 50 bin“, kündigt der 38-jährige Keeper Baran nicht ganz ernst gemeint an. „Der Umbruch wird irgendwann kommen müssen“, weiß allerdings auch Coach Reinhardt.

Bis dahin wollen seine polnischen Akteure gemeinsam mit ihren Mitspielern aber weiter für Furore sorgen. Und als verschworener Haufen überzeugen. Auf und abseits des Platzes.