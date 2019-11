Benjamin Keller hat trotz seiner erst 22 Jahre fußballerisch schon einiges erlebt. Der gebürtige Zwickauer begann beim Nachwuchs des SV 1946 Mosel, ehe er bei den D-Junioren zum FSV Zwickau wechselte und dort alle Nachwuchsaltersklassen durchlief.

Als Trainer Nico Quade die Mannschaft im zweiten B-Junioren-Jahr übernahm, erlebte das Team nochmals einen Aufschwung, der bei den A-Junioren im Aufstieg in die Regionalliga seinen Höhepunkt fand. Immer in vorderster Front dabei war Benjamin Keller, der als A-Junior auch immer wieder bei der ersten Männermannschaft im Training schnuppern durfte. Einen Regionalliga-Kurzeinsatz erhielt er als 18-Jähriger beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena. Auch eine Spielzeit später sammelte er als Noch-A-Junior Erfahrungen. Überraschend stand er gemeinsam mit Robert Paul in der Zwickauer Startelf im Mai 2016, die im Erzgebirgsstadion das sächsische Landespokalfinale gegen Aue mit 0:1 verlor.

In seinem ersten Männerjahr wurde Benjamin Keller zu NOFV-Oberligist VFC Plauen ausgeliehen, plagte sich aber immer wieder mit Verletzungen. Ein Innenband- und später ein Kreuzbandriss bei einem Hallenturnier in Nordhausen ließen den Mittelfeldspieler nie richtig Fuß fassen. So kam er im Vogtland in drei Spielzeiten nur auf 35 Oberliga-Einsätze. Ständig in Kontakt stand Benjamin Keller mit Wismut-Kicker Raphael Börner, den er noch aus Zwickauer A-Jugend-Zeiten kannte.

„Wir haben fast täglich miteinander gesprochen, haben überlegt wie es fußballerisch weiter gehen kann. Da hat Raphael Wismut Gera ins Gespräch gebracht und ich bin mir mit dem Verein relativ schnell einig geworden. Ich hatte Lust auf einen Neuanfang, kannte zudem viele der jungen Spieler hier noch aus der Vergangenheit, was es mir einfacher machen sollte, mich einzuleben“, erklärt Benjamin Keller den Wechsel zu den Orange-Schwarzen. „Florian Schubert kannte ich aus Jena und Chemnitz, Chris Söllner von Partien gegen Erzgebirge Aue. So wurde ich sehr gut aufgenommen und fühle mich bis heute ausgesprochen wohl in Gera“, sagt der Offensivmann, der das ewige Verletzungspech aber auch schon am Steg zu spüren bekam. Nach dem 3:2-Erfolg bei Westvororte verletzte er sich im Training beim Torschuss. „Ich hatte mit einer schwerwiegenden Leistenzerrung zu kämpfen, die mich den ganzen September gekostet hat. So konnte ich der Mannschaft in einer recht turbulenten Phase nicht helfen“, ärgert sich der 22-Jährige.

Sein erstes Tor im Wismut-Trikot hatte er da schon erzielt. Gegen den SV 1879 Ehrenhain brachte Benjamin Keller die Wismut-Elf nach einem Rückpass von Florian Schubert mit einem fulminanten Schuss von der Strafraumgrenze unter die Latte mit 1:0 in Führung. Angesichts des 4:1-Pausenvorsprungs und eines 6:2-Zwischenstands nach 65 Minuten schien der Dreier schon in Dach und Fach, bis das böse Erwachen für die Hausherren kam. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Da hat sich eine Eigendynamik entwickelt, die man nicht erklären kann. Wir saßen nach dem Spiel noch lange zusammen und haben gerätselt. Das Ergebnis ist vor allem für die Fans unverzeihlich. Aber so ist eben der Fußball“, kommentiert Benjamin Keller die unnötige 6:7-Pleite. Damit war der Lack bei den Geraern so ein bisschen abgeblättert. Auch andere Kontrahenten witterten ihre Chance. „Mit dem bisherigen Abschneiden können wir nicht zufrieden sein. Da war viel mehr drin. Aber wir haben immer wieder Punkte liegen gelassen, die letztlich zu dem klaren Rückstand auf Spitzenreiter Fahner Höhe geführt haben“, so der 22-Jährige.

Derzeit sind die Geraer Tabellendritter. Gegen den SC 1903 Weimar sollen nun zum Hinrundenabschluss noch einmal drei Punkte her, damit man mit einem besseren Gefühl in die Winterpause gehen kann. „Leicht wird es auf keinen Fall. Schließlich geben alle Mannschaften gegen uns 120 Prozent“, meint der Geraer Spielmacher, der sich auf dieser Position bei Wismut sehr wohl fühlt. Dort kann er dem Team am meisten helfen. „Ich hoffe, in der Wintervorbereitung durchtrainieren zu können.

Derzeit bin ich fit und sehe mich auf einem guten Weg. Vielleicht können wir den FC An der Fahner Höhe in der zweiten Halbserie ja doch noch etwas ärgern“, äußert sich der Mittelfeldspieler abschließend.