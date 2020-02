Wismut unterliegt Zeiss-Reserve mit 1:2

Trotz der knappen Niederlage war Wismut-Trainer Marcus Dörfer nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Beim 1:2 auf dem heimischen Kunstrasen am Steg gegen den Oberliga-Zweiten FC Carl Zeiss Jena II lieferten die Orange-Schwarzen eine ansprechende Vorstellung ab.

„Nach zwei Trainingseinheiten am Vormittag und dem Spiel am Freitagabend waren die Beine irgendwann schwer. Natürlich ist es gegen einen solchen Gegner einfacher gegen den Ball zu spielen. Wir haben es gut gemacht. Der Ehrgeiz war da. Wenn wir unsere Angriffe besser ausspielen, ist sogar mehr möglich“, schätzte Marcus Dörfer ein.

Die Zeiss-Reserve war durch einen direkt verwandelten 18 m-Freistoß von Max Gottwald in Führung gegangen (11.). In der über dreimal 30 Minuten ausgetragenen Begegnung glichen die Geraer im Mitteldrittel aus.

Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Benjamin Keller wurde Florian Schubert in die Schnittstelle der Gäste-Abwehr geschickt und vollendete überlegt zum 1:1 (49.).

Im Schlussdrittel erhöhte die Mannschaft von Trainer Christian Fröhlich nochmals den Druck. Wismut verteidigte geschickt, ließ hinten nur wenig zu und setzte im Spiel nach vorn selbst einige gefährliche Nadelstiche. Unglücklich fiel das 1:2, als Keeper Maurice Geenen einen Scharfschuss von Niclas Fiedler aus der Distanz nach vorn abklatschen ließ und Vasileios Dedidis im Nachsetzen per Heber erfolgreich war (73.). Kurz vor Schluss traf Dedidis per Kopf nochmals den Pfosten.

Auf der anderen Seite hätten aber auch die Geraer ausgleichen können. Nach einem schönen Zusammenspiel der beiden A-Junioren Nick Poser und Leon Stein verfehlte dessen Flachschuss das lange Eck nur knapp.

Am Freitagabend hatten die Geraer den Landesklassisten BSG Chemie Kahla mit 7:1 bezwungen. Von Anbeginn diktierte der Gastgeber das Geschehen. Marcel Kießling per Heber (27.) sowie Oliver Hoffmann per Direktabnahme nach einer präzisen Eingabe von Chris Söllner (33.) sorgten für die verdiente 2:0-Führung der Orange-Schwarzen, die sich im zweiten Drittel zu sehr der Kahlaer Spielweise mit langen Bällen anpassten. Gäste-Kicker Michael Hort hatte den Anschluss auf dem Fuß, traf aber nur den Innenpfosten.

In den letzten 30 Minuten drehte Wismut noch einmal auf. Leon Stein (65.), Tom Praeger (71.), Benjamin Keller (76.) und Marcel Kießling (83.) schraubten das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe. Nach Benjamin Bahners Ehrentreffer für die Kahlaer (84.) stellte Oliver Hoffmann mit dem Tor zum 7:1-Endstand (87.) den alten Abstand wieder her.