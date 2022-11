WM 2022: Wer zeigt Deutschland gegen Costa Rica live im TV?

Essen. Deutschland trifft bei der WM in Katar im abschließenden Gruppenspiel auf Costa Rica. Wer überträgt das Spiel? Wir erklären es.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick wird am Donnerstag (1. Dezember) ernst. Im abschließenden Gruppenspiel bei der WM 2022 in Katar spielt Deutschland gegen Katar. Angepfiffen wird die Partie um 20 Uhr im Al-Bayt-Stadion in Al-Chor. Den Einzug ins Achtelfinale hat die DFB-Elf nicht mehr in der eigenen Hand. Deutschland muss in jedem Fall gegen Costa Rica gewinnen, um weiterzukommen. Zudem ist das Flick-Team abhängig vom Ergebnis des Parallelspiels zwischen Japan und Spanien.

WM 2022: In diesem Text erklären wir, wie Sie Deutschland gegen Costa Rica am Donnerstag live im TV und im Live-Stream sehen können.

WM 2022: Deutschland gegen Costa Rica: Die Rahmendaten

Begegnung: Deutschland - Costa Rica

Runde: Gruppenphase

Datum: 1. Dezember 2022

Anstoß: 20 Uhr

Ort: Al-Bayt-Stadion, Al-Chor

WM 2022: Deutschland gegen Costa Rica live im TV und im Live-Stream: Diese Sender übertragen

Die Partie Deutschland gegen Costa Rica bei der WM 2022 in Katar wird am Donnerstag live im TV und im Live-Stream übertragen. Zwei Sender stehen dabei zur Auswahl. Die ARD zeugt das Duell live im Free-TV und auch im Live-Stream. Außerdem lässt sich das Spiel bei MagentaTV schauen. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Sender zeigt zudem das Parallelspiel Japan gegen Spanien live im TV und im Live-Stream. Zudem bietet MagentaTV eine Konferenz der beiden Spiele an.

ARD bei der WM 2022: Das sind TV-Team und Experten

Für die ARD sind bei WM-Spielen in Katar Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger im Einsatz und das Spiel des Tages präsentieren. Kommentieren werden Tom Bartels, Gerd Gottlob, Florian Naß und Christina Graf.

Almuth Schult, Nationaltorhüterin und ARD-TV-Expertin. Foto: dpa

Im Studio moderiert Jessy Wellmer die Expertenrunde mit 2014er-Weltmeister Sami Khedira, Nationaltorhüterin Almuth Schult und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

Mehr News zur WM 2022 in Katar

Magenta TV bei der Fußball-WM 2022 in Katar: Team, Experten, Kommentatoren

Der Sender wird mit einem prominenten Team ins WM-Rennen gehen. Mit dabei sind unter anderem WM-Moderator Johannes B. Kerner, das Expertenteam Michael Ballack und Tabea Kemme sowie Fußball-Kommentator Wolff Fuss.

Experten-Duo bei der WM 2022 in Katar für Magenta TV: Tabea Kemme (l.) und Michael Ballack. Foto: dpa

Auf drei Kanälen wird es bei MagentaTV täglich bis zu 14 Stunden Programm geben sowie bei Parallelspielen eine Konferenz. Alle Spiele der WM werden über die MagentaTV-Empfangsgeräte der Telekom auch in UHD zu sehen sein. (fs)