WM-Bronze krönt starke Thüringer Junioren-Saison

Für den ganz großen Wurf reichte es für Thüringens Bobfahrer bei der Junioren-WM in Winterberg noch nicht. Doch mit Platz drei im Vierer holte Jonas Jannusch mit seinen Anschiebern Max Neumann, Tim Geßenhardt und Bastian Heber die erste Nachwuchsmedaille seit 2011. Damals hatte der spätere Weltmeister Maximilian Arndt mit Alexander Rödiger, Jan Speer und Martin Putze gewonnen.

Der Sonneberger Jannusch, der eine Woche zuvor Junioren-Europameister und Europacupsieger geworden war, steigerte sich am Start enorm und lag am Ende nur 0,13 s hinter dem Russen Gaitjukjewitsch und Weltcupstarter Richard Oelsner (Oberbärenburg/0,07 s zur), der tags zuvor den Zweiertitel geholt hatte. Beide Junioren-Weltmeister dürfen nun bei der WM in zwei Wochen in Altenberg starten.

„Das war eine Superleistung, zumal wir als Junioren mit älterem Material am Start standen“, zog Trainer Martin Putze ein zufriedenes Saisonfazit aus Thüringer Sicht. Stark präsentierte sich der Weimarer Philipp Zielasko mit Frederick Lüthge mit Platz fünf im Zweier Anne Lobenstein/Claudia Schüssler wurden Achte. Hans-Peter Hannighofer holte zwar zweimal U-23-Silber, doch die Plätze 16 und 14 waren eine klare Enttäuschung.

Noch einmal Edelmetall für Thüringen gab es es im Skeleton. Beim historischen deutschen Dreifachsieg mit Titelverteidiger Felix Keisinger vor Felix Seibel schaffte auch Fabian Küchler (Suhl) den Sprung auf das Podest. Louisa Hornung wurde beim Titelgewinn von Anna Fernstädtova (Tschechien) Siebte.