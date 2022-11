WM-Liveblog: TV-Quoten weiterhin auf dürftigem Niveau

Doha. Bei der WM 2022 in Katar geht es heute mit dem zweiten Spieltag weiter. Argentinien bangt ums Weiterkommen. Alle Infos im Liveblog.

Auch am Freitag blieben die Einschaltquoten bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hinter den Erwartungen zurück. Nicht einmal fünf Millionen Zuschauer wollten in der ARD das Abendspiel zwischen England und den USA sehen.

in hinter den Erwartungen zurück. Nicht einmal fünf Millionen Zuschauer wollten in der ARD das Abendspiel zwischen England und den USA sehen. Nach dem schwachen 1:1 der Niederlande gegen Ecuador am Freitag ist die Stimmung bei der Elftal gedrückt. Bondscoach Louis van Gaal sprach deutliche Worte: Seine Mannschaft müsse sich dringend verbessern. Ecuador war die bessere Mannschaft.

An diesem Samstag stehen erneut vier Paarungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar an. Gruppe C und Gruppe D absolvieren komplett den zweiten Spieltag. Während Weltmeister Frankreich gegen Dänemark schon das Weiterkommen klarmachen könnte, steht Argentinien um Superstar Lionel Messi bereits unter Druck. Nach der 1:2-Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien droht das vorzeitige Aus, gegen Mexiko (20 Uhr) muss dringend ein Sieg her. Alle News des Tages gibt es hier in unserem Liveblog.

Feuer nahe des WM-Finalstadions unter Kontrolle

11:49 Uhr: Bilder einer schwarzen Rauchsäule in der Nähe des Finalstadions in Lusail haben bei der Fußball-WM in Katar kurzzeitig für Aufsehen gesorgt. Der Brand eines im Bau befindlichen Gebäudes auf der künstlichen Insel Qetaifan sei unter Kontrolle, twitterte das Innenministerium des WM-Gastgebers am Samstagmittag. Verletzte habe es keine gegeben. Das Lusail-Stadion, in dem am 18. Dezember das Endspiel gespielt wird, liegt knapp fünf Kilometer entfernt.

4,85 Millionen Zuschauer sehen Nullnummer zwischen England und USA.

10:20 Uhr: Die TV-WM-Quoten in Deutschland bewegen sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Am Freitag erzielte die Nullnummer zwischen England und den USA mit 4,85 Millionen Fußball-Fans die beste Reichweite bei der Live-Übertragung in der ARD. Der Marktanteil belief sich auf 18,6 Prozent.

Das 17.00-Uhr-Spiel zwischen den Niederlanden und Ecuador (1:1) landete bei einer Quote von 3,87 Millionen (MA: 23,2). Das vorzeitige WM-Vorrunden-Aus von Gastgeber Katar durch das 1:3 gegen Senegal wollten im Ersten ab 14.00 Uhr 2,21 Millionen sehen (MA: 22,6 Prozent). Beim 11.00-Uhr-Match zwischen Wales und Iran (0:2) waren 1,16 Millionen am TV-Gerät (MA: 18,0 Prozent). Immerhin landeten die Quoten aller vier Spiele in den Top Ten der ARD am Freitag.

Saudische Spieler widersprechen Rolls-Royce-Gerüchten

08:55 Uhr: Die Berichte über angebliche Luxusauto-Geschenke an die saudischen Spieler sind laut Stürmer Saleh Alshehri erfunden. „Das ist nicht wahr“, sagte der 29-Jährige vor der WM-Partie gegen Polen an diesem Samstag. „Wir sind hier, um unserem Land zu dienen und unser Bestes zu tun.“

Zuvor war vereinzelt in Medien berichtet worden, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman habe den Profis für deren völlig überraschenden Auftaktsieg bei der Fußball-WM in Katar gegen Argentinien (2:1) jeweils einen Rolls Royce versprochen. Alshehri wurde gefragt, welche Farbe er sich aussuche.

Weitere News zur WM 2022

Van Gaal schlägt Alarm: "Wir müssen uns verbessern"

08:30 Uhr: Äußerlich ließ sich Louis van Gaal nichts anmerken. Der Bondscoach sprach ruhig und wählte jedes seiner Worte mit Bedacht, doch in ihm muss es gebrodelt haben. „Wenn wir Weltmeister werden wollen, müssen wir uns verbessern“, sagte der niederländische Nationaltrainer, er sei „überhaupt nicht“ zufrieden.

Das 1:1 (1:0) gegen Ecuador drückte beim selbst ernannten Titelkandidaten mächtig auf die Stimmung. 2:14 Torschüsse notierten die Statistiker nach dem schläfrigen Auftritt in Doha. So selten hatte ein europäisches Team bei einer WM seit 1966 nicht mehr aufs Tor geschossen.

WM 2022 in Katar heute: Alle Spiele in der Übersicht

Tunesien - Australien (11.00 Uhr/MagentaTV)

Tunesien setzt wie schon beim Auftakt-Remis gegen Dänemark auf seine Fans, die zahlreich in Katar vertreten sind. Ein Sieg ließe die Nordafrikaner bei ihrer sechsten WM-Teilnahme vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde träumen. Australien kämpft gegen das vierte Vorrunden-Aus in Serie und muss punkten, um sich noch eine Chance auf das Weiterkommen zu erhalten.

Polen - Saudi-Arabien (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Die Polen um ihren Topstürmer Robert Lewandowski sind nach dem sensationellen Auftaktsieg des Rivalen gegen Argentinien gewarnt. Einen ähnlichen Patzer dürfen sie sich nicht erlauben, soll die WM-Reise nicht schon in der Vorrunde enden. Saudi-Arabien kann unbeschwert aufspielen und mit einem weiteren Erfolg bereits die K.o.-Phase erreichen. Das gelang letztmals 1994.

Frankreich - Dänemark (17.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Bei einem Sieg steht Frankreich vorzeitig im Achtelfinale. Entsprechend wird der Weltmeister das Duell mit dem Europameister von 1992 angehen. Offensive ist bei der „Equipe tricoloré“ ohnehin Trumpf, wie das 4:1 zum Auftakt gegen Australien zeigte. Die Dänen brauchen nach der Nullnummer gegen Tunesien noch dringender Punkte, müssen allerdings auf den früheren Bundesligaprofi Thomas Delaney (Knieverletzung) verzichten.

Argentinien - Mexiko (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Für die Argentinier um Superstar Lionel Messi ist es ein Endspiel. Eine Niederlage würde das Aus in der Vorrunde und damit die größte WM-Schmach seit 20 Jahren bedeuten. Der Druck ist riesig. Mexiko hat nichts zu verlieren und dürfte durch die Aussicht, den großen Rivalen aus Südamerika nach Hause schicken zu können, zusätzlich motiviert sein. Dazu braucht es nach der Nullnummer gegen Polen aber den ersten Treffer bei dieser WM. (mit dpa/sid)