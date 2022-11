WM-News im Liveblog: Lahm kritisiert Bundestrainer Flick

Doha. Bei der WM 2022 in Katar beginnt heute der zweite Spieltag. Gastgeber Katar spielt um 14 Uhr. Alle News vom Freitag im Liveblog.

Zu Beginn des zweiten Spieltags bei der WM 2022 können die ersten Teams bereits den Sprung in die K.o.-Phase perfekt machen. Gastgeber Katar will hingegen das vorzeitige Aus verhindern. Der Höhepunkt des Tages steht am Abend an. Dann trifft England auf die USA. Alle News des Tages gibt es hier im WM-Liveblog.

Klartext in DFB-Teamsitzung: „Zeit, sich die Wahrheit zu sagen“

11:10 Uhr: In einer Krisensitzung haben Bundestrainer Hansi Flick und die 26 deutschen WM-Spieler den Turnierfehlstart gegen Japan nach eigenen Angaben intensiv und hart in der Sache aufgearbeitet. „Jeder weiß, was nach dem Meeting Sache ist“, sagte Offensivspieler Kai Havertz am Freitag in Al-Shamal.

Der 23-jährige Havertz wies Einschätzungen zurück, dass Flick mit dem Team zu nett umgehe. „Das Letzte, was man dem Trainer vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar mit uns redet“, sagte der Chelsea-Profi. Es sei „Zeit“ gewesen, „miteinander zu sprechen und sich die Wahrheit zu sagen“, betonte Havertz: „Man geht sich auch mal an.“

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert feiert Samstag WM-Premiere

10:45 Uhr: Es ist kein Kracher, aber immerhin ein Anfang - und das Terrain ist vertraut. Wenn Daniel Siebert am Samstag das Spiel Tunesien gegen Australien anpfeift (11 Uhr), betritt der deutsche Schiedsrichter trotz seiner WM-Premiere bekannte Pfade: Vor einem Jahr schon war Siebert beim Arab-Cup im Einsatz, bei der WM-Generalprobe leitete er sogar das Finale zwischen Algerien und Tunesien (2:0) vor mehr als 60.000 Zuschauern im Al-Bayt Stadium.

Werbetafeln: DFB ersetzt Rewe durch „One Love“

10:11 Uhr: Veränderungen beim DFB: Der Deutsche Fußball-Bund hat auf den Sponsoring-Rückzug von Rewe reagiert und das Logo auf der Werbetafel im WM-Medienzentrum der deutschen Nationalmannschaft durch das „One Love“-Zeichen ersetzt. Bei Pressekonferenzen und offiziellen Mediengesprächen ist nun das „One Love“-Zeichen im Hintergrund zu sehen.

Rewe hatte nach dem äußerst umstrittenen WM-Verbot für die „One Love“-Binde durch die FIFA am Dienstag die Zusammenarbeit mit dem DFB abrupt beendet.

Weltmeister Philipp Lahm kann Flick-Auswechslungen nicht verstehen

09:27 Uhr: Philipp Lahm sieht die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar nach der aus seiner Sicht unnötigen 1:2-Niederlage gegen Japan nun „brutal unter Druck“. „Da sind jetzt die Jungs gefordert, die solche oder ähnliche Situationen in ihren Clubs schon zigfach erlebt haben“, schrieb der 39-Jährige in seiner Kolumne für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor dem Spiel gegen Spanien am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV).

Weltmeister Philipp Lahm kritisiert die deutsche Mannschaft und den Bundestrainer. Foto: dpa

Zudem kritisierte der Kapitän des deutschen Weltmeister-Teams von 2014 die Personalentscheidungen von Bundestrainer Hansi Flick. „Das habe ich nicht verstanden“, sagte Lahm über die Auswechslungen von Ilkay Gündogan, Thomas Müller und Jamal Musiala. „Über eine Stunde hatten wir das Spiel eigentlich gut im Griff, dann kam der Bruch, auch durch die Auswechslungen, die ich ehrlicherweise nicht ganz nachvollziehen konnte.“

Besonders beim zweiten Gegentor durch Takuma Asano unterstellte Lahm der deutschen Defensive fehlende Gier. „Das war eine Aneinanderreihung von Fehlern, da fehlte die Abstimmung“, sagte Lahm. „Wenn ich an Jérôme Boateng oder Benedikt Höwedes 2014 denke – die hatten die Gier, jeden Zweikampf zu gewinnen. Genau das habe ich in den entscheidenden Situationen vermisst.“

Verletzungssorgen um Neymar: Brasiliens Superstar meldet sich zu Wort

08:15 Uhr: Brasiliens Fußball-Superstar Neymar hat die Hoffnung auf ein WM-Comeback offenbar längst nicht aufgegeben. Nach seiner Sprunggelenksverletzung beim 2:0-Auftaktsieg gegen Serbien meldete sich der 30-Jährige via Instagram mit einem philosophischen Post. „Glauben haben“, lautete die Überschrift der Buchseite, die der Angreifer von Paris Saint-Germain in der Nacht zu Freitag postete. „Das ist daran zu glauben, dass alles trotz Chaos gut sein wird. Das ist die Sicherheit, dass das Beste noch bevorsteht. Es ist das Verständnis dafür, dass alles seine Zeit hat“, hieß es unter anderem darin.

Das Sprunggelenk von WM-Star Neymar ist stark angeschwollen. Foto: AFP

Die Seleção und ihr Ausnahmespieler glauben fest an den Gewinn des sechsten WM-Titels in Katar. Ob Neymar im zweiten Gruppenspiel am Montag gegen die Schweiz wieder mitwirken kann, ist allerdings unklar. Beim Erfolg gegen die Serben war er in der 79. Minute mit geschwollenem Knöchel ausgewechselt worden. Erste Untersuchungen sollen im Verlauf des Freitags folgen.

Brasilien-Star Neymar hat Schmerzen. Im Spiel gegen Serbien verletzte sich der PSG-Profi. Foto: dpa

WM 2022 heute: Alle Spiele in der Übersicht

Wales - Iran (11.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Die Briten hoffen auf den ersten WM-Sieg seit 64 Jahren und können wohl auf den lange verletzten Routinier Joe Allen bauen. Im Fokus stehen aber vor allem die Iraner, die sportlich und politisch unter Druck stehen. Singen die Spieler diesmal die Nationalhymne mit oder schweigen sie erneut? Darauf schaut ein ganzes Land. Zudem brauchen die Iraner Punkte, um noch die Qualifikation für die K.o.-Runde zu erreichen.

Katar - Senegal (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Dem WM-Gastgeber droht das frühe Aus. Um das zu verhindern, muss dringend ein anderes Gesicht als beim enttäuschenden 0:2 gegen Ecuador her. Auch der Afrikameister steht unter Druck. Noch nie startete der Senegal bei einer WM mit einer Niederlage wie beim 0:2 gegen die Niederländer. Gegen Katar muss es auch ohne Bayerns Topstar Sadio Mané funktionieren.

Mehr News zum WM-Fehlstart von Deutschland

Niederlande - Ecuador (17.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Nach dem Auftaktsieg gegen den Senegal ist die Stimmung im Oranje-Lager bestens. Trainer Louis van Gaal witzelte am Donnerstag über die ernsten und belanglosen Dinge des Lebens. Für van Gaal ist Ecuador indes besser organisiert als der Senegal. Bei den Südamerikanern dreht sich alles um die Frage, ob Torjäger Énner Valencia spielen kann. Der 33-Jährige hat alle fünf vergangenen WM-Tore seines Landes erzielt.

England hat im ersten WM-Spiel gegen den Iran überzeugt. Heute geht es gegen die USA. Foto: dpa

England - USA (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV)

Das letzte Spiel des Tages verspricht besonders intensiv zu werden. England ist nach dem 6:2 gegen den Iran im WM-Rausch, trifft aber diesmal auf einen deutlich stärkeren Gegner. Die USA haben jedenfalls keine Furcht vor dem Mitfavoriten. Giovanni Reyna von Borussia Dortmund dürfte in die Startelf rücken.