„Worbis hatte leichtes Spiel mit mir“

Viel besser hätten die ersten Wochen für Holger Schatz, den neuen Trainer des Fußball-Kreisoberligisten SV Einheit Worbis, kaum verlaufen können. Mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen belegen die Worbiser, die in der vergangenen Saison noch in den unteren Tabellenregionen zu finden waren, aktuell den zweiten Platz. Im Interview der Woche spricht Schatz unter anderem über die Gründe für den guten Start, den Reiz der neuen Aufgabe und einen ganz besonderen persönlichen Anreiz.

Hätten Sie mit dem guten Start gerechnet?

Mich überrascht das schon ein bisschen, dass die Mannschaft sich so schnell gefunden hat. Die ersten vier Wochen Vorbereitung und die bisherigen vier im Spielbetrieb sind zügig vergangen, aber das Team hat nach einem Abgang und drei Zugängen im Sommer schnell zusammengefunden.

Was sind die Gründe dafür, dass es bereits so gut läuft?

Die Spieler setzen meine Vorgaben auf dem Platz zu einhundert Prozent um, haben ein hohes taktisches Verständnis. Auch diejenigen Spieler, die von der Bank kommen, sind sofort da. Wir haben einen Kader von 24 Mann. Darunter sind viele Studenten, die nur alle zwei Wochen spielen können. Wir müssen uns also immer wieder neu aufstellen, aber das klappt überraschend gut.

Zuletzt wurde auch der starke SV Dingelstädt mit 3:2 bezwungen...

Für mich war das auch ein verdienter Sieg, wir hatten noch zwei Lattenschüsse. Drei Tore gegen die musst du auch mal erst einmal schießen. Dingelstädt hat natürlich eine enorme individuelle Kraft und eine starke Offensive. Man hat aber auch gemerkt, dass die sich erst mal finden müssen.

Was hat sie dazu bewogen, das Traineramt in Worbis anzunehmen?

Ich habe mal gesagt, ich würde gerne alle Mannschaften, in denen ich selber gespielt habe, auch trainieren. Ich habe in Brehme und Bischofferode selber gespielt und war dort danach auch Coach. In Worbis war ich früher auch selber als Spieler aktiv, da hatten die bei ihrer Anfrage leichtes Spiel mit mir (lacht). Die Gespräche und das Umfeld sind sehr gut. Hier hat man die Zeit, erst einmal in Ruhe zu arbeiten. Das hat alles gut gepasst.

Ihr Team hat in vier Spielen erst vier Gegentore kassiert. Sind Sie ein Trainer, der besonders viel Wert auf die Defensive legt?

Für mich ist die Gesamtbalance entscheidend. Aber es kommt uns natürlich sehr zugute, dass wir hinten so stabil stehen. Mit dem erfahrenen Stefan Kaufhold und dem jungen Colin Stolze, der gegen Dingelstädt gespielt hat, sind wir im Tor sehr gut aufgestellt.

Wer sind die weiteren Teamstützen?

In der Abwehr ist Sven Hartung-Füsting mit seiner Erfahrung ein Leistungsträger. Natürlich auch unser Kapitän Alexander Hofmeister im Mittelfeld. Das sind wichtige Bausteine – nicht nur, weil sie auf dem Platz durch ihre Leistung überzeugen, sondern auch, weil sie unsere jungen Spieler führen. Das läuft bisher sehr gut.