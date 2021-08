Youngster Anders verstärkt die Black Dragons

Erfurt. Der 20-jährige Louis Anders wechselt in der Eishockey-Oberliga vom Süden in den Norden. Kader der Erfurter für die neue Saison damit wohl komplett.

Eishockey-Oberligist TecArt Black Dragons Erfurt hat einen weiteren Neuzugang verkündet. Vom Süd-Oberligisten SC Riessersee wechselt der 20-jährige Louis Anders zu den schwarzen Drachen. Er hatte sich im Probetraining für einen Vertrag in Erfurt empfohlen und ist flexibel in der Verteidigung und im Angriff einsetzbar. Vor seiner Station in Riessersee sammelte der gebürtige Lindauer auch schon Erfahrungen in Nachwuchsligen in Kanada und den USA.

„Louis ist ein Trainingstier, er besitzt eine sehr gute Einstellung zum Eishockey. Mit ihm wird die letzte Lück im Kader geschlossen. Ich freue mich und hoffe, dass er seine im Training gezeigten Qualitäten auch in den Spielen unter Beweis stellen kann“, sagte Erfurts Coach Raphael Joly über Anders.