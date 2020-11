Auch in der Welt des Fußballs kommt man an Büroarbeit nicht vorbei. Anne Pochert weiß darum. „Es gibt eben immer Dinge, die sich ansammeln und liegen bleiben“, sagt die Trainerin der Frauen des FC Carl Zeiss Jena, die sich nun während des Lockdowns dem geduldigen Papier annehmen möchte.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Doch natürlich richtet sich das Hauptaugenmerk von Anne Pochert in den kommenden Wochen nicht allein auf die Arbeit am Schreibtisch. Im Gegenteil, stehen doch ab dem 9. November schon wieder alle Zeichen auf Vorbereitung.

Aber der Reihe nach, denn fürs Erste gönnte die Trainerin ihren Fußballerinnen ein wenig Erholung. Nach der, wenn auch erfolglosen, Abwehrschlacht im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München am vergangenen Sonntag durften sich ihre Spielerinnen erst einmal ein wenig zurücknehmen – zumal seit Montag aufgrund des erneuten Lockdowns an klassisches Mannschaftstraining nicht zu denken war. „Individualsport sah der Plan für diese Woche vor. Radfahren oder Laufen“, sagt die Trainerin.

In der kommenden Woche gestaltet sich das Sport-Programm, welches Anne Pochert für ihre Spielerinnen ausgearbeitet hat, dann schon wieder etwas anders. Dann geben personalisierte Trainingspläne die Marschrichtung für ihre Fußballerinnen vor: Laufen, Kraft und Technik. Vorbereitung eben, denn in gut drei Wochen soll die 2. Frauen-Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Anne Pochert hofft, dass sie ab dem 1. Dezember wieder mit ihren Spielerinnen im Kollektiv trainieren kann. Wenn dem so wäre, hätte sie mit ihrem Team gut zwei Wochen Vorlauf, bevor der FCC am 13. Dezember gen Gütersloh aufbrechen muss – vorausgesetzt, dass es die Gegebenheiten der Zeit erlauben. „Wir werden sehen, was auf Bundesebene und auch auf kommunaler Ebene für Entscheidungen getroffen werden“, sagt Pochert, die auch darauf verweist, dass individuelles Training um Kraft, Stabilität und Ausdauer das klassische Training mit dem Ball und im Team nur rudimentär ersetzen könne.

Drei Wochen überbrücken

Ja, mit dem Ball sei das dieser Tage so eine Sache. „Nicht alle meine Spielerinnen haben ein Grundstück mit eigenem Garten, auf dem sie mit dem Ball üben können“, sagt Pochert. Nichtsdestotrotz, ein wenig Training mit dem Leder sei für die kommenden drei Wochen ebenfalls vorgesehen – und sei es nur in den eigenen vier Wänden.

Alles sei dieser Tage etwas anders, insbesondere das Training, betont Pochert. Vor der Unterbrechung habe sie sich darüber Gedanken gemacht, wie sie die Übungseinheiten für das gesamte Team gestalte; jetzt müsse sie indes individuelle Trainingspläne mit Co-Trainer Christoph Schliewe erarbeiten – und zwar für 20 Spielerinnen. Ein zeitintensives Unterfangen.

Bei der Ausarbeitung der individuell zugeschnittenen Pläne spielen indes Lactatwerte eine zentrale Rolle, die während des Sommers bei den Spielerinnen erfasst wurden. „An ihnen orientieren wir uns dann bei der Ausarbeitung“, berichtet Pochert. Darüber hinaus solle jede Fußballerin ihrer Mannschaft die kommenden Wochen auch dafür nutzen, um das eine oder andere Defizit hinsichtlich Kraft, Ausdauer oder Stabilität aufzuarbeiten, führt die Trainerin weiter aus.

Wir-Gefühl beschwören

Damit jedoch das Gemeinschaftsgefühl bei den FCC-Frauen während des Lockdowns nicht zu kurz kommt, will man laut Pochert das Wir-Gefühl mit Hilfe von Videokonferenzen beschwören – und zwar bei den Krafteinheiten. „Der Gedanke des Miteinanders ist sehr wichtig, denn wir sind nun einmal keine Einzelsportler, sondern agieren in einem Team“, betont die Trainerin.

Nein, ihre Fußball-Seele kann Anne Pochert nicht baumeln lassen. Nichtsdestotrotz, die Zeit, um einmal tief durchzuatmen, werde sich auf jeden Fall finden.