Weltcup in Zagreb Zeidler startet erfolgreich in internationale Ruder-Saison

Zagreb Einer-Weltmeister Oliver Zeidler ist erfolgreich in die internationale Ruder-Saison gestartet. Am ersten Tag des Weltcups in Zagreb zog der 26 Jahre alte Münchner nach zwei Siegen auf direktem Weg in das Halbfinale ein.

Wenige Stunden nach seinem Vorlaufsieg über den Spanier Jordi Senciales verwies er am Nachmittag Lokalmatador Damir Martin auf Rang zwei. Der Vorsprung von Zeidler auf den Bronzemedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele von Tokio betrug im Ziel über eine Sekunde.

Zeidler ist der einzige deutsche Teilnehmer bei der dreitägigen Regatta in der kroatischen Hauptstadt. Die restliche Flotte des Deutschen Ruderverbandes (DRV) geht erst bei der EM Ende Mai in Bled an den Start. Saisonhöhepunkt ist die WM Anfang September in Belgrad, wo ein Großteil der Olympia-Tickets vergeben wird.