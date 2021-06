ZFC Meuselwitz testet gegen Ehrenhain vor Zuschauern

Meuselwitz. Spiel in der Meuselwitzer Arena am Freitag Abend

Am Freitag um 18.30 Uhr testet das Regionalligateam des ZFC Meuselwitz in Vorbereitung auf das Pokalspiel am 20. Juni in einem Heimspiel gegen den Verbandsligisten SV 1879 Ehrenhain. Zum ersten Mal seit mehr als sieben Monaten dürfen zu diesem Spiel Zuschauer teilnehmen. Entsprechend des Hygienekonzeptes sind überall dort, wo angestanden wird oder der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Mund-Nasenbedeckung zu tragen (Einlass, Kioske, Toiletten).

Ansonsten gelten bei freier Platzwahl Abstandsregelungen, die am Einlass und von den Ordnern nochmals mitgeteilt werden. Dauerkarten des ZFC sind zu diesem Spiel gültig. In der Halbzeit besteht die Möglichkeit, im Vorverkauf Tickets für das Achtelfinale im Thüringer Landespokal zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem FC Carl Zeiss Jena zu erwerben. ZFC-Dauerkarten sind auch hier gültig.

Weitere Informationen zu Eintritt und Preisen: www.zfc.de