ZFC Meuselwitz verlängert mit Trainer-Duo

Meuselwitz. Darum sind nach Meinung der Vereinsführung Holm Pinder und Daniel Rupf die richtigen Personen auf der Trainerbank des ZFC Meuselwitz.

Während sich das Trainerkarussell in den höchsten deutschen Fußballebenen ordentlich dreht, setzen die Verantwortlichen beim ZFC Meuselwitz auf Beständigkeit.

Nachdem Co-Trainer Daniel Rupf seinen laufenden Vertrag beim Fußball-Regionalligisten um zwei Jahre verlängerte, bekam zudem Holm Pinder den Posten als Cheftrainer auf unbestimmte Zeit zugesichert.

„Die Zusammenarbeit im Team und mit der Mannschaft passt gut, wir haben die letzten Monate vieles angefangen, was wir gern unter Wettkampfbedingungen zeigen wollen“, sagt Pinder, der seinen Posten als Vizepräsident weiterhin ausüben werde.

Beide Trainer auch als Spieler erfolgreich

Nach der Entlassung von Koray Gökkurt im Laufe der Saison, sprang Holm Pinder als Interimslösung ein. Der 50-Jährige, von 2011 bis 2014 schon einmal Cheftrainer des ZFC, ist in Besitz der A-Lizenz und kennt sich vor allem im ostdeutschen Fußballgeschäft bestens aus.

In Meuselwitz hat er mit Daniel Rupf einen ebenfalls erfahrenen Co-Trainer an seiner Seite, der als Spieler für Erzgebirge Aue in der 2. Bundesliga auflief. Gemeinsam sieht sich das Trainergespann gewappnet für den Neustart – wann immer dieser erfolgen wird.