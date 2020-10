Über die weitere Zukunft von Meuselwitz-Cheftrainer Koray Gökkurt wird nach Informationen unserer Zeitung hinter verschlossenen Türen diskutiert.

Der Fußball-Regionalligist wartet als Tabellensiebzehnter seit acht Spieltagen auf einen Sieg. Zuletzt sprach der 37-jährige Gökkurt im Interview mit dem MDR von einer „bitteren Situation“, wobei es nicht nur Pech sei, sondern auch eine Frage der Klasse. „Wir haben die Chancen, aber niemand, der auch mal richtig einnetzt“, so der Trainer.

Trainer hat Kader selbst zusammengestellt

Da er selbst bei der Kaderzusammenstellung im Sommer mitwirkte, wirft diese Aussage gleichzeitig ein Fragezeichen hinter seine Zukunft bei den Zipsendorfern.

Erst im vergangenen Sommer wechselte der gebürtige Flensburger vom Kölner Nachwuchsleistungszentrum nach Meuselwitz, beerbte dort den langjährigen Cheftrainer Heiko Weber.

Der Vertrag wurde zunächst für ein Jahr datiert, man wollte sich mit dem Präsidium früh in der Rückrunde über eine langfristige Zusammenarbeit unterhalten. Doch nach dem gelungenen Saisonstart mit Siegen gegen Rathenow und Cottbus folgte die anhaltende Durststrecke mit lediglich drei weiteren Unentschieden gegenüber fünf Niederlagen. Zuletzt zeigten sich Zuschauer und auch der Vereinspräsident Hubert Wolf wiederholt nicht zufrieden mit der Leistung des Teams.

Sportdirektor will sich nicht äußern

Immer häufiger fiel dabei auch der Name des A-Lizenz-Trainers, der sich in Gesprächen bisher immer kämpferisch und optimistisch gab. Die neuerliche Last-Minute-Niederlage in Babelsberg könnte allerdings ein Negativerlebnis zu viel gewesen sein.

Am Montagabend wollte sich ZFC-Sportdirektor Frank Müller zu Anfragen, wie es mit Koray Gökkurt und dessen Co-Trainer Daniel Rupf weitergeht, nicht äußern. Denkbar wären bei einer Auflösung des Vertrags ein neuer Trainer oder die Interimslösung durch Vizepräsident Holm Pinder bis zur Winterpause.