Im fünften Spiel ist Aufsteiger Walschleben/Elxleben sein erster Landesklasse-Sieg gelungen. Gegen Großengottern hieß es am Ende 5:2. Wegbereiter für den Heimsieg war Torjäger Köllner, der dreimal traf. Sein Treffer zum 1:1 (27.) war zudem sein 100. für die Walschlebener. Zuvor war Fischer weggerutscht und Schleip hatte zum 0:1 getroffen (15.). Selbst stark erarbeitet, nutzte Köllner einen Foulelfmeter zum 2:1 (29.). Den 3:1-Pausenstand machte Berles nach T. Gerkes weitem Einwurf klar (32.). Verdient verkürzten die nun besseren Gäste nach einer Stunde. Aber Köllner bewies erneut seinen Torriecher, als er richtig auf einen Fehler spekulierte und zur Vorentscheidung traf (70.). N. Ehrich machte via Knie das 5:2 perfekt (85.).

Greußen – FSV Sömmerda 2:3

Es war überhaupt kein Start nach Maß: Erst ging Greußen aus dem Gewühl in Führung (7.), kurz darauf verletzte sich Häse, später in der ersten Halbzeit noch Zeiße. Doch nach 25 Minuten nahm der FSV Sömmerda den Kampf im Regen am Freitagabend immer besser an und durfte per 3:2 über seinen zweiten Landesklasse-Saisonsieg jubeln. Aus 25 Meter traf Horn zum 1:1 in den Winkel (32.), in der zweiten Hälfte gingen die nun bissigen Gäste mit dem nächsten Traumtor – Freistoß Kunze aus 20 Metern – in Führung (68.). Zwar glich Greußen per Foulelfmeter wieder aus (76.), doch Fritsche köpfte einen Freistoß zum Siegtreffer ein (79.). „Pure Erleichterung, danach haben die Jungs ordentlich gefeiert“, so FSV-Coach Dominik Hoffmann.

SC Leinefelde – Motor Gispersleben 4:0

Deutlich und dennoch unglücklich haben die Gisperslebener in der Fußball-Landesklasse in Leinefelde verloren. Beim 4:0 sah Gästetrainer Tom Dziony zwei Abseitstreffer des Gegners. „Vor allem beim 3:0 war es klar und deutlich“, haderte er mit den Unparteiischen. Beide Abseitstore fielen in Drangphasen des TSV Motor. Der war nach dem 1:0 durch Urbachs Eigentor (36.) nah am Ausgleich, ehe Burghardt zum 2:0 traf (43.). Dennoch kamen die Gäste mit Elan aus der Pause und hatten weitere Chancen, ehe auch Dressler irregulär traf (65.). Das war die Entscheidung, Burghardt erhöhte gegen zu fehlerhafte Gisperslebener. „Wir sind im Abstiegskampf angekommen, das muss jedem klar sein“, sagte Dziony nach der dritten Saisonpleite.