Zum 400. Mal in das Geschichtsbuch des FC Einheit geblickt

Hartmut Gerlach in seinem Büro, in dem er viel jüngere Fußball-Historie angesammelt hat.

Rudolstadt. Historisches seit dem 19. März 2020 auf der Homepage und in den Sozialen Medien

Am Donnerstag veröffentlichte Hartmut Gerlach auf der Facebook-Seite des FC Einheit Rudolstadt die insgesamt 400. Folge zur Vereinsgeschichte. Seit dem 19. März 2020, als Corona den Amateurfußball „weggrätschte“, blickt der Oberligaverein mit Texten und Fotos auf die 70-jährige Einheit-Geschichte.

Allerdings sind die Beiträge seit einiger Zeit nur noch in den sozialen Medien zu lesen. Die Internetseite des Rudolstädter Vereins, die bestens gepflegt und aktualisiert daher kam, ist von einem Tag auf den anderen aus bislang nicht erklärbaren Gründen verschwunden. Nun arbeitet eine einheimische Firma an einer neuen Internetpräsenz und nicht nur Vereinssprecher Hartmut Gerlach hofft darauf, dass sie mit Beginn der neuen Saison online geht. Wobei ja derzeit noch nicht wirklich klar ist, wann der Ball wieder rollt.

In der 400. Folge wurden Programmhefte aus dem Spieljahr 2003/04 präsentiert. Sie werden seit dem 8. September 1990 zu jedem Heimspiel der ersten Mannschaft herausgegeben, aber sie sind auch ein Spiegelbild der gesamten Entwicklung der Einheit.

Es gibt, auch dank solcher Unterstützer wie Sebastian Miclo oder Winfried Matiss, noch genug Material, um viele weitere Folgen einzustellen. So soll am Freitag und Samstag die Frage beantwortet werden, was es in den Jahren 1948 bis 1950 mit der SG Heidecksburg Rudolstadt und der SG Einheit auf sich hatte.