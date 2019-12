Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zum Nordhäuser Silvesterlauf stehen drei Strecken zur Auswahl

Zum Jahresausklang rufen der LV Altstadt und die Stadt Nordhausen alle Sportbegeisterten auf, mit einer Lauf- oder Walkingstrecke ihrer Wahl das Jahr sportlich zu beenden: Beste Gelegenheit bietet dazu der Silvesterlauf. Der Startschuss für die 33. Auflage der traditionellen Laufveranstaltung fällt am 31. Dezember um 10.15 Uhr. Meldungen werden per E-Mail an kontakt@lv-altstadt98.de oder telefonisch unter 03631 / 604041 entgegengenommen. Das Meldebüro in der Albert-Träger-Straße 69 öffnet am Wettkampftag um 8.30 Uhr. Die Veranstalter weisen daraufhin, dass es aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an der Sporthalle zu Einschränkungen im Bereich des Meldebüros kommen kann und die Sanitäranlagen nur eingeschränkt nutzbar sind.

Drei Strecken stehen zur Auswahl. Der Schnupperlauf führt über 2,3 Kilometer. Zum Hobbylauf wurden die 3,9 Kilometer ernannt. Und wer am Hauptlauf teilnehmen möchte, muss 7,0 Kilometer bewältigen. Walking ist auf allen Strecken möglich. Die Startgebühren richten sich nach dem Alter und bewegen sich zwischen 2 und 7 Euro.