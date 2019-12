Zum Tod von Roland Matthes: Stern meiner Teenager-Zeit

Die Nachricht vom Tode Roland Matthes’ trifft mich am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt. Treffen, dieses Wort beschreibt genau meine Gefühlslage für die ersten Sekunden. Roland Matthes? Der doch nicht. Hat gesund gelebt und viel Sport gemacht. Und ist Arzt. Und vor allem ist er eine Art Stern aus meiner Teenager-Zeit.

Meine Generation, meine helle Zeit. Es ist unfair, dass er gehen muss. Nicht einmal 70 ist er. Und außerdem sympathisch. Sozusagen der Star, der gleich um die Ecke wohnt. Und einer meiner beiden Favoriten unter den Leistungssportlern in diesen Jahren. Katharina Witt kam erst später.

Ich treffe Matthes immer wieder in all den Jahren. Zunächst im Nordbad, wo er im warmen Sportbecken seine Bahnen zieht. Ich sehe ihn nicht, ich sehe nur, dass da einer unheimlich schnell Rücken schwimmt, mit grazilen großen Händen. Und am Beckenrand läuft Marlies Grohe, seine Trainerin, hin und her. Ziemlich schnell. So schnell, wie der Matthes schwimmt. Ich lese irgendwann über ihn, er sei ein Warmduscher. Natürlich, bei diesem Gewicht...

Wo er antritt, gewinnt er. Sieben Jahre lang

Abschied: Im Jahr 1976 beendete Roland Matthes bei Olympia in Montreal mit Bronze seine Karriere. Foto: --- / dpa

Später, vor allem 1972, lauere ich während der Olympischen Spiele in München auf seine Starts. Ich jubele, als er seine Brille nach oben hält und sich über Augen und Nase fährt. Zweimal Gold. Wo er antritt, gewinnt er. Sieben Jahre lang.

Aber das ist es nicht allein, was mich so fasziniert. Er ist immer noch der, der um die Ecke wohnt. Erfurt, die große Kleinstadt, wird bekannter durch ihn. Er ist eine Autorität. Eine Autorität aus Leistung. Und Empathie. Vielleicht ist die ihm angeboren. Vielleicht hat er sie auch von seiner Trainerin übernommen. Ohne sie wäre er vielleicht Orthopäde geworden, ganz sicher aber nicht der immer noch größte Rückenschwimmer aller Zeiten.

Von der Leute Missgunst und Neid getroffen

Denn man bescheinigte ihm beim SC Turbine sein fehlendes Talent. Doch Trainerin Marlies Grohe stellt sich schützend vor ihn. Sie muss damals schon sehr erfolgreich gewesen sein, da sie ihn gegen den Willen der Führungsetage im Erfurter Schwimmsport weiter trainieren darf. Roland Matthes ist einer, der daran nicht mit Häme zurück denkt. Eher mit Dankbarkeit.

Er spricht in einem Interview von der Grohe als Übermutter. Sie nimmt ihn hart ran. Und er diskutiert darüber maximal hinter vorgehaltener Hand und mit sich allein, wenn er abends müde ins Bett fällt. Die Frau schleift den Rohdiamanten. Und dazu zählt auch, dass sie ihn ganzheitlich begleitet. Ganzheitlichkeit ist ein Wort, das ihr damals nicht über die Lippen kommt. Sie macht einfach. Und der Roland macht einfach mit.

Ein kleines Haus am Wald für das DDR-Traumpaar

Roland Matthes mit seiner Frau Daniela. Foto: Joerg Halisch / imago images/Jörg Halisch

In dieser Zeit treffen er und Kornelia Ender aufeinander. Sie werden ab 1978 das Traumpaar der DDR. Schwimm-Olympiasiegerin und Olympiasieger heiraten. Die Mächtigen bauen ihnen ein kleines Haus am Wald. Die Ehe hält aber ebenso wenig wie die Verehrung mancher Erfurter. Nach der Wende wird Roland Matthes von der Leute Missgunst und Neid getroffen. Dreimal schütten ihm dumme Menschen (besser: dumme Leute, Menschen waren das ja wohl nicht in der Definition von Maxim Gorki) Glasmüll vor die Haustür. Und beschimpfen ihn ob seiner Privilegien in der DDR.

Solch eine Debatte trifft ihn hart. Mit dem Blick von heute wird sich wohl mancher schämen, missgünstig gewesen zu sein. Das kleine Haus am Steiger ist nichts gegen die großen Leistungen in der Welt. Es ist ein mäßiges Dankeschön eines Staates, der die Sportler als Diplomaten im Trainingsanzug sieht. Matthes zieht damals die Konsequenzen und geht. Da ist er bereits Orthopäde. 2010 fahre ich zu einem kurzen Winterurlaub nach Masserberg. In dem schön gelegenen Hotel stehe ich am Frühstücksbüfett, schaue auf – und direkt zu Roland Matthes und seiner Frau Daniela.

Immer noch ist in seinem Gesicht der Junge zu sehen, der so freundlich in die Welt schaut. Ich weiß nicht mehr so viel über ihn, spreche ihn dennoch an. Er ist sozusagen inkognito unterwegs, mit Frau und Freunden ein paar freie Tage zu genießen nach den Turbulenzen seines 60. Geburtstages. Er ist dennoch bereit, Fragen zu beantworten. Er ist und bleibt Profi.

Bitterkeit blitzt nur ganz kurz durch

Seine Bitterkeit über die Reaktionen nach der Wende in seiner Heimatstadt blitzt nur ganz kurz durch. Er spricht lieber über Freunde, die er bis heute in Thüringen und Erfurt hat. Und über seine fehlende Zeit für den Sport. Nein, sportliche Leistungen seien nicht nur über Doping gekommen. Er mag dieses Pharisäertum gegenüber der DDR nicht. So wie er auch nicht mag, dass der Schwimmsport in die Bedeutungslosigkeit abgesunken ist. Bis auf den Beckengrund.

Würdigung: Die Erfurter Südschwimmhalle, die 1971 eröffnet wurde, erhielt 2011 den Namen Roland Matthes. Foto: Marco Schmidt / TA

„Dem Schwimmsport fehlt ein Uli Hoeneß“ wird er später in der „Welt“ sagen. Und nach seinem Dafürhalten mangelt es auch an talentierten Sportlern, die sich quälen können. Die Jungen winken vielleicht ab: Die Alten wissen es doch immer besser. Nur: Seine Erfolge und die Misserfolge heute geben Roland Matthes recht.

Er darf eine Zeit lang im ZDF moderieren. Doch nur drei Jahre. Manche mögen seine harten Analysen um fehlende Trainer und fehlenden Teamgeist nicht. Und er wiederum mag sich nicht verbiegen. Das hat ihn die Grohe gelehrt.

Die Nachricht vom Tode des Roland Matthes trifft mich hart. Mit ihm ist ein Stück meiner Jugend gegangen und auch der Glaube daran, dass Sport eine Art Lebensversicherung bis ins hohe Alter sein darf. Weihnachtsmarkt ade. Ich fühle mich verunsichert und werde während meiner nächsten Bahnen in seiner Halle denken, dass er mir irgendwie ein Stück fehlt.

Ganz schön egoistisch und dennoch wahr.

Hintergrund: 21 Weltrekorde und sieben Jahre unbezwungen

Roland Matthes wurde am 17. November 1950 in Pößneck geboren und studierte in Jena Medizin. Er schwamm im Verein SC Turbine Erfurt. Sieben Jahre blieb Matthes über die Rückenstrecken unbesiegt – von April 1967 bis August 1974 schlug er immer als Erster an und erzielte 21 Weltrekorde. Bei seinen insgesamt drei Olympia-Teilnahmen holte er neben vier goldenen Medaillen noch je zwei Mal Silber und Bronze. Er wurde dreimal Welt- und fünfmal Europameister – auch weil er einen unglaublichen Schwimmstil hatte, der von der Konkurrenz bestaunt wurde. Sieben Mal wurde er in der DDR zum „Sportler des Jahres“ gewählt. 1981 wurde er in die „International Swimming Hall of Fame“ in Fort Lauderdale/Florida aufgenommen. 2004 zeichnete ihn die Stiftung Deutsche Sporthilfe mit der „Goldenen Sportpyramide“ aus. Seit 2006 ist er Teil der Ruhmeshalle des deutschen Sports.

Stimmen zum Tod von Roland Matthes