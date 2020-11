Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat insgesamt 491 Bundeskader für die Saison 2020/2021 benannt. Unter den 24 berufenen Thüringer Athleten finden sich auch zwei Asse, die für den SV Einheit Eisenach und damit für die LG Ohra-Energie starten.

Als Perspektivkader hat der Verband 50-Kilometer-Geher Jonathan Hilbert eingestuft. Der 25-Jährige, der 2019 bei der Weltmeisterschaft in Doha (Katar) gestartet ist und dort auf Rang 23 kam, konnte aufgrund der Pandemie 2020 bisher keinen einzigen Wettkampf im Gehen bestreiten. Dabei sollte es ein großes Jahr werden, eines mit seinen erstem Olympiastart. Der Norm war er schon im Herbst 2019 ganz nahe gekommen, dann ging es Anfang 2020 in zwei Höhentrainingslager: Hilbert fühlte sich fit wie nie – ehe im März die Corona-Zwangspause kam. Weil auch die für Oktober geplanten deutschen Meisterschaften abgesetzt wurden, taucht das Mitglied der Sportfördergruppe der Thüringer Polizei nicht in den Bestenlisten 2020 auf.

Olympianorm soll in Rom geknackt werden

Noch hofft er auf einen Start am 5. Dezember in Rom, wo er innerhalb der italienischen Meisterschaften die Olympianorm über 50 Kilometer packen will. Unsicherheit herrscht noch über das Training 2021. Trainingslager werden spontan geplant werden müssen. Derzeit trainiert er mit anderen Bundeskadern in Griechenland und ist guter Dinge: „Das Training passt.“

Zu den Nachwuchskadern 1 zählt Speerwerfer Maurice Voigt, der erst seit 2020 Mitglied des SV Einheit ist. Der 19-Jährige wurde auch durch die schwierigen Trainingsbedingungen im Frühjahr ausgebremst, überraschte dann aber bei der deutschen Meisterschaft in Braunschweig mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Bei einem weiteren Wettkampf konnte er in Dessau erneut über 70 Meter werfen.

Keine Kaderberufung für Laura Kaufmann

Keine Kaderberufung mehr erhielt Langsprinterin Laura Kaufmann, die nach gesundheitlich schwierigem Herbst 2019 durch die Corona-Krise, in der sie erst wochenlang nicht trainieren durfte, weit zurückgeworfen wurde. „Bei der deutschen Meisterschaft im August war sie in einem Trainingszustand, wie sonst im April“, erklärte Trainer Peter Grüneberg die für Kaufmann unbefriedigende 400-m-Zeit von 56,49 s.

Trotz des vermaledeiten Jahres sei ihr Ehrgeiz aber ungebrochen, so Grüneberg. Seinen Schützling betreut er vor Ort jedoch nur noch selten, seitdem die Ballstädterin in Bochum Betriebswirtschaftslehre studiert. Beim TV Wattenscheid darf sie als passives Mitglied mit Top-Athleten und unter Top-Bedingungen mittrainieren. „Aber“, so betont Grüneberg, „Laura startet weiter für den SV Einheit Eisenach.“