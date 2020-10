Auf der langen Heimreise war die Laune im Gothaer Bus natürlich prima. Ausgelassen feierten die Wackeraner ihren Auswärtssieg, während bei den Gastgebern Ernüchterung eintrat. Denn auch wenn das 0:2 aus Sicht der Grün-Weißen nicht so weit entfernt klingt, war der Auswärtssieg doch nie gefährdet.

„Es war schon unangenehm, dort zu spielen. Aber wir haben das ordentlich gemacht und zu den richtigen Zeitpunkten Nadelstiche gesetzt“, sagte Norman Bonsack. Der 32-jährige Routinier, früher für die Gothaer und den FC Eisenach in der Oberliga aktiv, machte an diesem Tag den Unterschied aus. Beim 1:0 nahm er einen Pass Tino Schönwaldts auf und schloss aus 18 Metern entschlossen in die Ecke ab, nachdem er einen Gegenspieler noch abschüttelte (30.). Im zweiten Durchgang ließ er den zweiten Streich folgen. Diesmal von Moritz Zickler bedient, markierte der Mechterstädter das 2:0 und sorgte so für die Entscheidung in einer Partie, die die Gäste ständig im Griff hatten.

Kapitän Burkhardt und Simin fehlten gesperrt

Dabei war es unter anderem auch den Sperren von Kapitän Franz Burkhardt und Georgian-Armando Simin geschuldet, dass der Mittelfeldmann in der Startelf stand. Das Vertrauen von Trainer Lars Harnisch sollte sich gegen biedere Gospenrodaer auszahlen. Bonsack stellte seine Wertigkeit auch im gereifteren Alter unter Beweis.

Gothas Trainer Lars Harnisch zeigte sich unterm Strich zufrieden. „Zu Hause sind die Gospenrodaer schon eine Macht. Wir hätten das Spiel früher zu unseren Gunsten entscheiden müssen, hatten aber auch zweimal Glück, dass uns ‘Fredi’ (Torwart Frederic Büttner/d. Red.) den Vorsprung hält“, befand er. Dieser parierte stark gegen Falk Engelhardt (35.) und Marcus Hohmann (49.). Ansonsten aber hatte Wacker das Geschehen im Griff, hätte bei eigenen Gelegenheiten auch höher führen können, wenn nicht müssen. Am verdienten Sieg änderte dies nichts.