Zwei Ruhlaerinnen für Nordische Ski-WM nominiert

Erfreuliche Nachrichten für den Wintersportclub (WSC) 07 Ruhla: Mit Juliane Seyfarth und Cindy Haasch nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch zwei Asse aus der Bergstadt für die Nordische Heim-Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Insgesamt haben 32 Sportler und Sportlerinnen aus den Disziplinen Skisprung, Skilanglauf und Kombination für die am 24. Februar beginnenden Titelkämpfe im Allgäu das Ticket sicher.

Für Juliane Seyfarth, die am Freitag ihren 31. Geburtstag feiert, war die Nominierung wie ein vorgezogenes Geschenk. Obwohl die zweimalige Team-Weltmeisterin in diesem Winter noch keine überzeugenden Leistungen brachte, genießt die Thalerin das Vertrauen von Bundestrainer Andreas Bauer.

Die Skispringerinnen reisen zudem mit Katharina Althaus, Carina Vogt und Anna Rupprecht nach Oberstdorf. Über den fünften Startplatz soll nach dem Weltcup in Rasnov entschieden werden. Für die Generalprobe hat Bundestrainer Bauer neben Rupprecht auch Selina Freitag, Luisa Görlich und Agnes Reisch nominiert. Seyfarth, die in diesen Tagen vor allem als Playboy-Covergirl für Gesprächsstoff sorgte, darf den Weltcup in Rasnov auslassen. Zusammen mit Althaus und Vogt wird sie sich in Garmisch-Partenkirchen auf die WM vorbereiten, erklärte Bauer.

Erstmals bei einer WM mit dabei sind die Kombiniererinnen. Für den DSV starten die entthronte Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak, Ex-Skispringerin Svenja Würth, Maria Gerboth, Sohpia Maurus und als Teamjüngste die noch 16-jährige Cindy Haasch.

Gleich mit einem Duo war der WSC Ruhla zuletzt vor 20 Jahren bei einer Nordischen Skiweltmeisterschaft vertreten. Im finnischen Lahti holte Marko Baacke im Kombinationssprint sensationell Gold, während sein Vereinskollege Ron Spanuth damals zusammen mit Jens Filbrich, Andreas Schlütter und René Sommerfeldt in der Skilanglauf-Staffel zu Bronze lief.